Premier League
team-logoLeeds
Elland Road
team-logoArsenal
Leeds vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Leeds United y Arsenal, además del horario de inicio y noticias de los equipos.

Arsenal, que está en la disputa por el título, enfrenta un viaje complicado a Leeds, que tiene un excelente historial reciente en Elland Road.

A continuación, vea dónde ver en vivo a Leeds United vs. Arsenal, reuniendo toda la información que necesita para seguir el partido.

Cómo ver Leeds vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y USA Network.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Leeds vs Arsenal

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

  • México: 09:00 horas
  • Argentina: 12:00 horas
  • Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

El Leeds no ha perdido un partido en casa en el Campeonato Inglés desde el 23 de noviembre contra el Aston Villa. Desde entonces, han conquistado 11 puntos de 15 posibles en Elland Road, solo perdiendo puntos en un empate de 3 a 3 con el Liverpool y un empate de 1 a 1 con el Manchester United.

El Arsenal de Mikel Arteta está en una racha de tres partidos sin victorias en la Premier League, sumando solo dos puntos en esta secuencia. Aun así, mantienen una ventaja de cuatro puntos en la cima. Reservaron a sus titulares en una victoria a mitad de semana por 3-2 sobre el Kairat Almaty en la Champions League, donde están garantizados en los octavos de final. 

Ausencias y estadísticas

El Leeds estará sin Gabriel Gudmundsson, Daniel James y Jaka Bijol. 

Dominic Calvert-Lewin tiene nueve goles en 21 partidos de la Premier League 2025/26 para el Leeds.

El joven de 16 años Max Dowman es ahora el único jugador del Arsenal fuera debido a lesión.

Arteta debe elegir entre Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapie y el recién recuperado Riccardo Calafiori para la función de lateral izquierdo.

Noticias de los equipos y alineaciones

Leeds contra Arsenal alineaciones probables

LeedsHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-3-3

Home team crestARS
26
K. Darlow
5
P. Struijk
6
J. Rodon
23
S. Bornauw
4
E. Ampadu
11
B. Aaronson
2
J. Bogle
18
A. Stach
24
J. Justin
44
I. Gruev
9
D. Calvert-Lewin
1
D. Raya
5
P. Hincapie
2
W. Saliba
12
J. Timber
6
Gabriel
8
M. Oedegaard
36
M. Zubimendi
41
D. Rice
7
B. Saka
9
G. Jesus
19
L. Trossard

4-3-3

ARSAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Farke

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Desempeño reciente

LEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Histórico de los enfrentamientos directos

LEE

Últimos partidos

ARS

0

Victorias

0

Empates

5

Victorias

3

Goles marcados

16
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificaciones

