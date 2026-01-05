Lecce vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la decimonovena jornada de la Serie A, la última de la primera vuelta que se juega a mitad de semana, uno de los partidos programados es el enfrentamiento entre Lecce y Roma, en el campo del 'Via del Mare' de Lecce.

En esta página encontrarás todo lo necesario para mantenerte actualizado sobre Lecce-Roma: formaciones, canal de TV y cómo seguir el encuentro en vivo por streaming.

Cómo ver Lecce vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Lecce-Roma: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

El partido se disputa este martes 6 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Via del Mare.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias Lecce

Empate prestigioso para los salentinos en el último enfrentamiento que tuvo lugar en el campo de la Juventus: al gol de Banda respondió McKennie, con Falcone rechazando un penalti de David.

Noticias Roma

Giallorossi enfrentan su séptima derrota en dieciocho partidos de liga: no logró el golpe del ex Gasperini, siendo derrotado en Bérgamo por el Atalanta gracias a la decisiva anotación de Scalvini al inicio.

Probables alineaciones Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. Entrenador: Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. Entrenador: Gasperini.

