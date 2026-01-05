+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Rome
team-logoFiorentina
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Vittorio Rotondaro

Lazio vs. Fiorentina, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Lazio y Fiorentina, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Serie A de nuevo en el campo con la jornada de mitad de semana, la décima novena: hemos llegado al ecuador del máximo campeonato italiano.

Fiorentina en busca de puntos para la salvación en el difícil terreno del Olímpico donde, esperando a los viola, está la Lazio de Maurizio Sarri, en el pasado vinculado en varias ocasiones al banquillo toscano.

En esta página toda la información para mantenerse actualizado en el camino hacia el inicio del partido Lazio-Fiorentina: desde las formaciones hasta cómo ver el partido en directo por tv y streaming.

Cómo ver Lazio vs Fiorentina, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Lazio-Fiorentina: hora de inicio

El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y formaciones

Lazio contra Fiorentina alineaciones probables

94
I. Provedel
3
L. Pellegrini
34
M. Gila
13
A. Romagnoli
17
N. Tavares
8
M. Guendouzi
32
D. Cataldi
26
T. Basic
22
M. Cancellieri
10
M. Zaccagni
9
Pedro Rodríguez
43
D. de Gea
2
Dodo
15
P. Comuzzo
5
M. Pongracic
6
L. Ranieri
44
N. Fagioli
8
R. Mandragora
27
C. Ndour
65
F. Parisi
10
A. Gudmundsson
91
R. Piccoli

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Sarri

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Vanoli

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre la Lazio

Momento de declive para la Lazio, con el equipo de Sarri que ha ganado solo uno de los últimos seis partidos de la Serie A, el 13 de diciembre contra Parma, perdiendo el último en casa contra el Napoli.

Contra la Fiorentina, los biancocelesti tendrán que prescindir de Marusic y Noslin, ambos expulsados en la última jornada, y lidiar con un ataque mermado también debido a la cesión de Castellanos en la Premier League, a la espera de refuerzos del mercado.

Noticias sobre la Fiorentina

La Fiorentina ha recuperado la sonrisa en los minutos finales del partido contra el Cremonese, gracias al remate en boca de gol de Kean que regaló tres puntos valiosos a los viola, permitiéndoles recortar distancia con los equipos de arriba en la clasificación en la lucha por la salvación.

Para Vanoli, ahora, será fundamental encontrar el primer éxito fuera de casa en el campeonato, dado que las únicas dos victorias han llegado en el Franchi contra Udinese y Cremonese.

Probables alineaciones Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. Entrenador: Sarri

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, Solomon. Entrenador: Vanoli

Forma

LAZ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
2/5

FIO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Partidos entre los dos equipos

LAZ

Últimos partidos

FIO

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

5

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

0