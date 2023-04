Lautaro decisivo en el Inter-Benfica: respuesta a las críticas y a la sequía en casa

Lautaro al volante del Inter: al Benfica le marcó su noveno gol personal en la Champions, como Milito. No marcaba en San Siro desde 2019.

Para un delantero, los goles son el pan de cada día, el único alimento capaz de apartar el hambre competitiva y desviar las críticas: mes y medio después, Lautaro Martínez volvió a alegrarse y también la Curva Norte en San Siro.

Una alegría liberadora para el 'Toro', que había gritado por última vez el 5 de marzo, un útil aval para asegurar los tres puntos con el Lecce en el campeonato: desde entonces el argentino ha vuelto a vivir uno de esos momentos que suele permitirse, es decir, las pausas para disparar bastante largas que los fanáticos nerazzurri, a pesar de sí mismos, han llegado a conocer.

Evidentemente, una devolución tenía que darse con buen estilo, no en cualquier juego: el tiro que deposita el excelente pase de Dimarco a la red es el premio justo a una actuación soberbia, adornada también por algunos solos de rara belleza y una fructífera combinación con Barella para poner el 1-0 en los pies del italiano.

Inzaghi ha vuelto a encontrar a su delantero en uno de los muchos momentos clave de un final de temporada que promete ser tenso y emocionante, que incluirá también el doble 'Euroderby' en la semifinal de la Champions ante el Milán: cita el 10 de mayo para la ida en casa de los rossoneri, con el regreso previsto seis días después.

Para Lautaro fue el segundo gol de la temporada en la máxima competición europea, el noveno en la general: alcanzó a un monstruo consagrado como lo es su compatriota Diego Milito mientras, por delante de él en este ranking especial nerazzurri, están Eto'o (10), Crespo (11 ), Cruz (13) y Adriano (14).

Siete de esos nueve goles llegaron fuera del 'Meazza': para encontrar el primero había que remontarse incluso al 23 de octubre de 2019, a un 2-0 Inter-Borussia Dortmund en el que Lautaro, entre otras cosas, también falló un penalti patada.

Pasaron tres años y medio sin marcar en su propio estadio, con la perspectiva de aumentar esa cuenta en el penúltimo acto: en el Milán, Lautaro ya le ha marcado a su clásico dos veces este año, ambas en la Supercopa de Italia (con el gol de la final 3-0) y en la Serie A, gracias a un giro aéreo que supuso el 1-0 final.

En definitiva, cuando ve a los rossoneri Lautaro no suele defraudar, motivo de confianza para el entorno del Inter de cara a un doble enfrentamiento que devolvía a las glorias de 2003: cuando Lautaro era apenas un niño y no imaginaba un futuro como campeón. Ya sea de Europa o no, pronto lo sabremos.