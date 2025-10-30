Las Vegas Raiders vs Jacksonville Jaguars: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders regresan de su descanso en la Semana 8 con mucho que demostrar mientras se enfrentan en el Allegiant Stadium este domingo, 2 de noviembre.

Ambos equipos llegaron al descanso lamiéndose las heridas después de sus derrotas en la Semana 7, y ahora este enfrentamiento de la Semana 9 podría ser un punto de inflexión para la segunda mitad de la temporada. Los Raiders están simplemente tratando de mantenerse a flote en una dura AFC, mientras que Jacksonville lucha por encaminarse de nuevo hacia la contienda por los playoffs.

Vale la pena señalar que ambas franquicias trajeron nueva dirección en la pretemporada, pero solo una de ellas parece estar realmente avanzando. El entrenador en jefe de primer año de los Jaguars, Liam Coen, tiene a su grupo en el segundo lugar de la AFC Sur. Sí, todavía están detrás de los Colts por un buen margen, pero este equipo ya ha mostrado destellos de algo real, incluidas victorias contundentes sobre los Chiefs y 49ers.

Sin embargo, los altos han venido acompañados de algunos bajos significativos. Su última salida, un colapso de 35-7 contra los Rams en Londres, fue un recordatorio difícil de que esto sigue siendo un trabajo en progreso.

Mientras tanto, en Las Vegas, los primeros resultados bajo Pete Carroll no han inspirado la misma confianza. Los Raiders están buscando dirección, identidad y consistencia, y ninguna de esas cosas ha surgido aún.

Hora de inicio del partido Las Vegas Raiders vs Jacksonville Jaguars

Los Raiders y los Jaguars se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Allegiant Stadium en Las Vegas, NV, el domingo 2 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:05 pm ET o 1:05 pm PT.

Noticias del equipo Las Vegas Raiders

Geno Smith continúa guiando la ofensiva de los Las Vegas Raiders, aunque no ha sido un camino fácil. Ha lanzado para 1,417 yardas con siete touchdowns, pero sus diez intercepciones han detenido demasiadas series. El corredor novato Ashton Jeanty ha sido uno de los pocos destellos consistentes, acumulando 445 yardas por tierra y tres anotaciones a pesar de enfrentar dificultades tras una línea ofensiva inestable.

Las lesiones no han facilitado las cosas para Las Vegas. El ancla defensiva Maxx Crosby y el receptor Jakobi Meyers están listados como cuestionables de cara a la Semana 9. Mientras tanto, contribuyentes clave como Kolton Miller y Lonnie Johnson Jr. permanecen en la reserva de lesionados, debilitando una plantilla ya inconsistente.

Informe de Lesiones de los Raiders: Jakobi Meyers, WR - Cuestionable, Brock Bowers, TE - Cuestionable, Lonnie Johnson Jr., CB - IR-R, Maxx Crosby, DE - Cuestionable, Isaiah Pola-Mao, S - Cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

Los Jacksonville Jaguars están tratando de recuperar su estabilidad tras un par de resultados duros. Su viaje a Londres terminó en una derrota de 35-7 contra los Rams, donde fueron superados tanto en el juego terrestre como en mantener las series. Trevor Lawrence aun así logró 296 yardas y lanzó un touchdown, pero la ofensiva nunca encontró el ritmo necesario.

La semana anterior, Jacksonville se quedó corto en una derrota por 20-12 ante los Seahawks. Aunque movieron las cadenas con más frecuencia, la falta de un ataque terrestre consistente los persiguió, con solo 59 yardas por tierra en el día. Lawrence lanzó un par de anotaciones, pero la ofensiva en general se sintió desarticulada.

Su punto brillante llegó en la Semana 5 cuando superaron a los Chiefs 31-28 en un tiroteo. Esa tarde, Jacksonville finalmente encontró algo de equilibrio: 210 yardas por pase, 109 por tierra, y un desempeño sereno de Lawrence, quien agregó un touchdown mientras manejaba el juego con inteligencia.

Informe de Lesiones de los Jaguars: Quintin Morris, TE - Cuestionable, Devin Lloyd, LB - Cuestionable, Brian Thomas Jr., WR - Cuestionable, Eric Murray, S - Cuestionable, Tim Patrick, WR - Cuestionable

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Raiders vs Jaguars en los EE. UU.

El juego de Raiders vs Jaguars en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Raiders vs Jaguars en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan estar conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos entre temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Raiders vs Jaguars

El enfrentamiento entre los Raiders y los Jaguars está programado para el Allegiant Stadium en Las Vegas, NV, un lugar que acomoda hasta 65,000 fanáticos y promete una atmósfera ardiente el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando hasta $10,406 para los mejores asientos en la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Raiders vs Jaguars Fantasy Football

Geno Smith (13.6 puntos proyectados para la semana 9) viene de una actuación difícil — y eso es decir poco. El mariscal de campo veterano logró solo 67 yardas por aire contra Kansas City y no pudo orquestar una sola serie de anotación, dejando a los Raiders con cero. Con la ofensiva tambaleándose de esta manera, uno tiene que preguntarse cuánto tiempo más el cuerpo técnico seguirá confiando en él antes de considerar un cambio en la posición de mariscal de campo.

El corredor novato Ashton Jeanty (12.2 puntos proyectados para la semana 9) no ha sido la fuerza revelación de fantasía que muchos esperaban, pero la culpa no recae sobre sus hombros. Corriendo detrás de lo que probablemente sea una de las peores líneas de bloqueo de carrera de la liga, está logrando 4.0 yardas por acarreo con un total de 445 yardas y un único touchdown. El talento está claramente allí — la pregunta es si Jacksonville puede ayudar a desbloquearlo en la recta final.

Mientras tanto, la situación en Jacksonville ha dado otro giro. Se ha filtrado que los Jaguars están escuchando consultas sobre Brian Thomas Jr., lo que solo añade combustible a la idea de que algo detrás de escena simplemente no está funcionando. Naturalmente, la multitud de fantasía ha dirigido sus frustraciones hacia Trevor Lawrence (17.0 puntos proyectados para la semana 9), aunque el mariscal de campo no ha sido precisamente puesto en una posición favorable. A pesar de la inconsistencia, lanzar a Thomas y Travis Hunter todavía ofrece mucho potencial en fantasía.

Y hablando de Hunter, finalmente mostró lo que Jacksonville había envisionado cuando lo trajeron: convirtió 14 objetivos en ocho recepciones, 101 yardas y un touchdown en su último juego. Contra una defensa de los Raiders que ha tenido problemas para detener a cualquiera, Lawrence se convierte en una opción perfectamente viable para comenzar después del descanso.

El entrenador de primer año Liam Coen admitió que los Jaguars se han alejado demasiado del juego terrestre últimamente, e insinuó fuertemente que eso cambiará esta semana. Eso podría significar un papel más grande para el novato Tuten, quien ha mostrado explosividad y fisicalidad cuando se le da espacio para operar. Si Jacksonville se compromete a ganar en las trincheras, Tuten podría finalmente destacar con el tipo de actuación que lo pone firmemente en el radar de fantasía.

En cuanto a Travis Hunter (8.1 puntos proyectados en W9), su rol ha estado en aumento incluso en una ofensiva inestable. Ha registrado al menos siete objetivos en juegos consecutivos, y si Brian Thomas Jr. está limitado o inactivo después de abandonar el último partido, Hunter podría estar mirando un rol protagónico en la Semana 9. Dada la coincidencia — la defensa de Las Vegas ha estado perdiendo yardas y puntos durante todo el año — Hunter se está perfilando silenciosamente como una fuerte opción Flex con un verdadero potencial.

Predicciones del Juego Raiders vs Jaguars

Los Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders regresan de su descanso, pero están yendo en direcciones muy diferentes. Jacksonville ha tropezado desde esa sorprendente remontada contra Kansas City, perdiendo dos juegos consecutivos, incluyendo una humillante derrota 35-7 contra los Rams en el extranjero. Los problemas han sido obvios: demasiadas banderas, errores en equipos especiales y una línea ofensiva que está permitiendo presión en los peores momentos posibles.

Aun así, con 4-3, Jacksonville todavía se mantiene cerca de la imagen del Wildcard de la AFC, y el entrenador de primer año Liam Coen no ha perdido la fe en la base que está construyendo.

Por otro lado, los Raiders están con un 2-5 y parecen un equipo que conduce sin mapa, sin brújula y sin un destino real. La plantilla está dispersa, la ejecución es irregular e incluso la presencia de Tom Brady en el palco de propietarios no puede limpiar mágicamente el caos en el campo.

Esto se presenta como un escenario ideal para Jacksonville para “recuperarse”. Si simplemente juegan un fútbol limpio y evitan las heridas autoinfligidas que los han hecho tropezar últimamente, deberían poder capitalizar los errores de Las Vegas y estabilizar el barco.

Predicción: Jacksonville se recupera y maneja el negocio en la carretera. Resultado final: Jaguars 24, Raiders 17

Probabilidades de apuestas Raiders vs Jaguars

Spread: Raiders +3

Línea de dinero: Jaguars -165, Raiders +145

Total Más/Menos: 44.5