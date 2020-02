Las peticiones que hizo Xavi para fichar por el Barcelona

El catalán pidió que esperaran hasta junio para incoporarse y demandó las vueltas de Puyol y Jordi Cruyff al club y algún cambio estructural más.

El cambió el pasado mes de enero de entrenador. La directiva culé se decidió a prescindir de Ernesto Valverde después de que su equipo cayera eliminado en las semifinales de la Supercopa de y tras tomar la decisión inició un casting de entrenadores que generó mucha controversia.

Uno de los candidatos del club blaugrana para el banquillo fue Xavi Hernández, el CEO del club, Óscar Grau, y el secretario técnico, Eric Abidal, se reunieron con él pero no acabó habiendo acuerdo y el Barça, tras algún que otro intento, acabó fichando a Quique Setién.

Xavi rechazó la propuesta porque no quería dejar el Al Sadd a mitad de temporada ni hacerse cargo de un proyecto que él no había confeccionado. El catalán quería llegar en junio y la directiva que dirige Josep María Bartomeu no quiso esperarle pero, además, según ha desvelado la Cadena Ser, el técnico hizo algunas peticiones más para volver.

¿Qué pedía Xavi? Además de que le esperaran hasta junio, el ex centrocampista quería la vuelta al club de Carles Puyol y Jordi Cruyff, controlar a nivel global el fútbol base con la vuelta de Joan Vilà, un cambio en la dirección de los servicios médicos y la incorporación de su hermano Óscar Hernández a su grupo de ayudantes.