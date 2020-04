Las nuevas 'novias' de Van de Beek, futurible del Real Madrid

El agente del jugador del Ajax le abre las puertas a varios clubes que antes parecían tener imposible el fichaje de su representado.

Donny van de Beek es uno de los jugadores más cotizados de Europa. El centrocampista del es uno de los grandes objetos de deseo de los grandes, entre los que se incluye el , que lleva meses con el neerlandés en la mira. Sin embargo, su agente le ha abierto las puertas a varios clubes que antes parecían tener imposible el fichaje de su representado, pero que ahora cuentan con nuevas oportunidades debido al coronavirus COVID-19 que azota al mundo entero.

Guido Albers, agente de Van de Beek, concedió una entrevista a "Voetbal International" en la que comentó: “¿Qué le va a pasar a Donny? Nadie lo sabe en este momento. El interés de varios clubes, que se sabe, ha estado ahí durante mucho tiempo. Veremos lo que saldrá en las próximas semanas. No me atrevo a decir nada al respecto, también porque algunas cosas son confidenciales, aunque el coronavirus habrá cambiado la situación de algunos clubes y tenemos que mirar de cerca eso”.

Y agregó: “Todo será diferente, pero también tengo que ser realista: también crea oportunidades en clubes que tal vez pensaron que ya no tenían ninguna oportunidad y ahora están llamando a la puerta. No estoy preocupado por Donny".

“'Lo positivo para Donny es que todavía es muy bueno en todas partes. Para Donny, lo más importante es, y siempre lo ha dicho, una elección basada en sus sentimientos. Aquello que él cree que le viene mejor y que él cree que es lo más exitoso. Lo hizo el año pasado y continuará haciéndolo este verano. No olvides que el Ajax sigue siendo el club al que llegó cuando era un jugador joven. No es un castigo jugar para el Ajax. También incluirá eso en su consideración…", remarcó.

Cabe señalar que, hace dos semanas, el centrocampista concedió una entrevista a la revista Helden, en la que no descartaba ninguna opción, incluyendo a los blancos, muy pendientes de sus movimientos. "Jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español. Todavía no he dado mi sí a nadie, todo sigue abierto. Sé lo que tengo aquí, en el Ajax soy amado y amo al Ajax", expresaba.

A pesar del interés mostrado por el 13 veces campeón de Europa, van de Beek quería dejar claro que en Amsterdam se siente muy querido, y todavía tiene aspectos que tener en cuenta antes de tomar una decisión trascendental para su carrera. "Mi sentimiento debe ser positivo un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego y, por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar", analizaba entonces.