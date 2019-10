Las lesiones ya le robaron a Neymar más de un año de fútbol

Desde que dejó el Santos en 2011, el ahora jugador del PSG ha estado de baja por un total de 469 días; llegará a 500 por su última lesión.

Entre las muchas formas de describir a Neymar, 'propenso a las lesiones' se ha convertido en una triste realidad. La estrella del Paris Saint-Germain volverá a estar fuera de los campos por un mes, después de sufrir una lesión en los isquiotibiales mientras jugaba con ante la semana pasada.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

Neymar cojeando para salir del campo es una imagen que los fanáticos del talentoso atacante están ya muy acostumbrados a ver. Y es que el jugador de 27 años lucha con las molestias físicas en el que debería ser el pico de su carrera.Desde que se mudó al desde en 2017, los problemas de lesiones de Neymar solo han empeorado, por lo que el delantero no cumple con las elevadas expectativas que generó su fichaje récord (222 millones de euros).

Según Transfermarkt, antes de su última lesión, el brasileño ya se había perdido 53 partidos para los campeones de la desde que se mudó a París. Eso contrasta con los 29 encuentros que se perdió durante cuatro años con los catalanes. Pero desde que dejó el Santos en 2013 a los 21 años, Neymar ha estado de baja por un total de 469 días. Eso es más de un año y tres meses en el dique seco. Y ese número está destinado a acercarse a la marca de los 500 días, considerando que se espera que se pierda otro mes con su última lesión.



En 2018, los parisinos fueron eliminados contra el en octavos de final de la , con Neymar perdiéndose la vuelta de la eliminatoria debido a una fractura metatarsal. La superestrella de la Canarinha había marcado seis goles en la fase de grupos de esa temporada antes de ausentarse cuando su equipo realmente lo necesitaba. Un año más tarde, Neymar marcó cinco goles en la fase de grupos antes de perderse los octavos de final contra el , que pasó a cuartos.





"El PSG será campeón de la Liga de Campeones", prometió Neymar en una entrevista con Red Bull a principios de 2019. "El PSG no se trata solo de mí: tiene un equipo increíble con grandes jugadores y un entrenador genial. Además, los fanáticos del PSG son como un jugador número 12 cuando jugamos en París. No tengo dudas de que seremos campeones y que estaré jugando".



Con Neymar lesionado y al mismo tiempo suspendido en la Champions League, el PSG tendrá que encontrar una forma de ganar en Europa sin el crack brasileño cuando se enfrente este martes al Brujas, por la tercera jornada de la fase de grupos. Después de haber ganado los dos partidos iniciales sin Neymar, al Real Madrid y al , los hombres de Thomas Tuchel están mostrando señales de que pueden brillar en Europa sin el ex del Santos.

Cuando está en forma, Neymar ha estado sobresaliente en el PSG, como lo demostró en su regreso a la acción esta temporada. Después de dejar atrás el culebrón de la ventana de mercado en el verano, volvió marcando tres goles ganadores en sus primeros cuatro encuentros. En total, Neymar ha marcado 55 goles y ha repartido 29 asistencias en solo 63 encuentros con el PSG.



Esos números pueden hablar por sí mismos, pero es su reciente racha de lesiones la que actualmente habla más fuerte, un problema que debe superar pronto si quiere consolidar verdaderamente su lugar como uno de los grandes de este deporte.