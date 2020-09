Las inferiores al rescate de Boca para la Libertadores

De los 40 convocados para la copa, 20 son jugadores fueron formados en el club y 16 son juveniles. Entre ellos, Roffo, Zeballos, Medina y Fernández.

Las divisiones inferiores de Boca suelen ser uno de los puntos más criticados de la institución. Ya sea porque desde el Xeneize no surgen tantas grandes figuras como tal vez más de uno esperaría, porque "no hay lugares para los jóvenes" dentro del equipo o porque "no hay oportunidades y se buscan nuevos horizontes", lo cierto es que es uno de los sectores más bastardeados por propios y extraños. Pero para Miguel Ángel Russo resultó ser una salvación en este extraño 2020.

Debido a que la CONMEBOL le permitió a los cubes extender las listas de buena fe para la de los habituales 30 cupos a 40 debido al coronavirus, el entrenador debió mirar hacia abajo para poder completar el listado. En total, entonces, hay 20 futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. No todos, claro, son juveniles.

Guillermo Fernández, Agustín Obando, Carlos Tevez, Javier García, Gastón Gerzel, Nicolás Capaldo, Marcelo Weigandt, Aaron Molinas, Agustín Almendra, Enzo Roldán, Manuel Roffo, Mateo Retegui, Alan Varela, Exequiel Zeballos, Renzo Giampaoli, Cristian Medina, Agustín Sandez, Luis Vázquez, Exequiel Fernández Carballo e Iván Alvariño son los elegidos por Russo que se formaron en la institución.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Es cierto, hay de todo un poco: algunos que se fueron y volvieron, otros que perdieron el lugar y algunos que están por si las papas queman -como estuvieron muy cerca de hacerlo-. Pero una cosa no quita la otra: aunque haya pasado mucha agua debajo del puente, el club, por fin, disfruta de lo que produce.

De los 20 apellidos ya mencionados, hay nueve que ya tuvieron su debut y nueve, también, formaban parte del listado presentado originalmente en enero: de entre ellos, dos son titulares indiscutidos -Pol y Carlitos- y otros cuatro son variantes habituales para el cuerpo técnico -Obandod, Capaldo, Weigandt y Almendra-, mientras que Retegui y García se sumaron al plantel en este último mercado de pases y no se sabe con exactitud qué lugar ocuparán.

Para la estadística, serán 16 jugadores de inferiores -propiamente dicho- los que podrán disputar el certamen internacional (todos excepto Pol Fernández, el Apache, Javi García y Mateo Retegui). Gerzel, Molinas, Roldán, Roffo, Varela, Zeballos, Giampaoli, Medina, Sandez, Vázquez, Fernández Carballo y Alvariño son los que jamás tuvieron minutos, hasta ahora, en Primera. Zeballos, Medina y Fernández Carballo fueron convocados en 2019 por Aimar para la sub 17, mientras que Roffo forma parte habitualmente de la sub 20 y fue el titular en el último Mundial (en el que también estuvieron Almendra y Weigandt).