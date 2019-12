Las apuestas que Gallardo tiene en la mira para River

A falta de un gran presupuesto para realizar incorporaciones, el Muñeco sigue a varios jugadores jóvenes del fútbol argentino que le interesan.

Tras cerrar el año levantando la Copa en Mendoza, el plantel de River entró en receso vacacional hasta el 2 enero, cuando retomará los entrenamientos e iniciará la pretemporada de verano. Pero mientras los futbolistas y el cuerpo técnico descansan y recargan energías, el mercado de pases no para de moverse en Núñez, donde hoy por hoy, por una cuestión de presupuesto, son más probables las ventas que las grandes incorporaciones.

Ante este panorama, Marcelo Gallardo tiene claro que, en materia de refuerzos, no será un mercado de pases 'clase A' como el de hace exactamente dos años, cuando el club invirtió una fortuna -para los tiempos que corren en Argentina- por Lucas Pratto, Franco Armani, Bruno Zuculini y el préstamo de Juan Fernando Quintero. De cara al primer semestre del 2020, las prioridades son otras: tratar de que no se desarme el plantel (ya se fue Exequiel Palacios y podrían seguir ese camino Lucas Martínez Quarta e Ignacio Fernández), renovar los contratos que se vencen en junio próximo y seguir dándole lugar a los juveniles.

Por eso, tanto el entrenador como sus asistentes dejaron de pensar en nombres rutilantes y empezaron a poner la lupa en el mercado local. De hecho, siguen hace tiempo a varios jugadores jóvenes con enorme potencial que, si bien todavía no terminaron de explotar, le interesan al Muñeco como posibles apuestas.

José Paradela | Mediocampista ofensivo | Gimnasia

MIentras se define el futuro de Ignacio Fernández, que espera una oferta irrechazable desde lo económico del exterior, pero por quien el Millonario pretende hacer un gran esfuerzo para intentar retenerlo, uno de los apuntados para reemplazar a Nacho está en La Plata. Se trata de José Antonio Paradela, de asombroso parecido con Nacho, no sólo por haber surgido de Gimnasia: es zurdo, alto y muy delgado, se mueve por el centro de la cancha, tiene gran visión y buen pase, y hasta proviene de Quiroga, en el partido bonaerense de Nueve de Julio, al que también pertenece Dudignac, de donde es originario Fernández. De todas maneras, no aparece como una operación fácil ya que el mediocampista dirigido por Diego Maradona -que le dio la titularidad en su tercer partido en el Lobo- firmó recientemente un nuevo vínculo con una cláusula de rescisión de casi 10 millones de dólares. Y en el Tripero, tan necesitados de dinero como de puntos para evitar el descenso, no quieren largar fácil a su nueva figura.

Jerónimo Cacciabue | Mediocampista |

Tras la salida de Palacios, Gallardo tiene la necesidad de encontrar un reemplazante que pueda desempeñar esa doble función que cumplía el juvenil, tanto de poder marcar cerca del arco propio como de generar peligro en el área rival. Uno de los apuntados es Jerónimo Cacciabue, mediocampista mixto de Newell's. Diestro, de buena técnica y muy dinámico, el jugador de 21 años puede jugar por la derecha o como interior, posición en la que se destacó en el último semestre de la Lepra, pese a las lesiones que le impidieron gozar de más minutos. Su apellido también suena como posible refuerzo de Boca.

Nahuel Bustos | Delantero | Talleres

Uno de los nombres que vienen siguiendo hace rato desde Núñez es Nahuel Bustos. El atacante de , máximo goleador de la Superliga -con ocho tantos, al igual que Borré y Silvio Romero-, aparece en la lista de posibles incorporaciones que le interesarían a Gallardo. "A mí no me habló nadie, ni me dijeron nada. El fútbol europeo me gusta muchísimo, es el sueño de muchos jugadores llegar ahí. Pero ahora mi cabeza está en Talleres y son sólo rumores. Hay clubes en el fútbol argentino como Boca o River que sí, obvio, si está la oportunidad de jugar sería lindo. Hay rumores, no me dejo llevar por eso ya que conmigo nadie habló. Mi cabeza está en Talleres", sostuvo el futbolista de 21 años, en conferencia de prensa. Si el Millonario pierde a alguno de sus atacantes en el mercado, el jugador de la T sería el principal apuntado.

Facundo Nadalín | Defensor | Newell's

Facundo Nadalín tiene 22 años, es lateral derecho y Gallardo lo estaría siguiendo para reforzar un puesto en el que Gonzalo Montiel hace rato se quedó sin competencia tras la salida del uruguayo Camilo Mayada. El jugador rosarino, fanático de Newell's, debutó en la Primera de la Lepra a finales del 2017, jugó 17 partidos (todos como titular) en la temporada 18/19 y pese a que en el último semestre no pudo sumar tantos minutos por diferentes lesiones, gritó su primer gol ante Unión y fue uno de los jugadores que Fernando Batista probó para la Selección Sub 23. Todavía

Aníbal Moreno | Mediocampista | Newell's

Aníbal Moreno surgió de las inferiores de la Lepra, adonde llegó siendo un adolescente. En el club rosarino, el catamarqueño de 20 años terminó de formarse como futbolista, destacándose en las inferiores. Tal es así que en julio de 2018, con apenas 18 años, firmó su primer contrato (hasta 2021). Su buen rendimiento en Rosario, además, le dio la oportunidad de ser sparring de la Selección argentina en el Mundial de y de debutar en Primera División. ¿Cómo juega el Colo ? Es un volante que puede desempeñarse en cualquier sector del mediocampo, aunque sus mejores partidos en la Albiceleste Sub 20 se dieron como doble cinco. Tiene un gran manejo de la pelota y muy buen pie, además de una magnífica pegada. Su ídolo es Diego Mateo y admira a Carlos Tevez. En el último semestre sumó minutos en Newell's y el Millonario, aunque no presentó ninguna oferta aún, quiere aprovechar la necesidad de vender de los rosarinos para llevarse a su última joya.