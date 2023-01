El centrocampista culé fue el héroe de la final de la Supercopa de España y se ha convertido en imprescindible en su equipo.

Gavi ya puede decir que ha ganado un título con el Barcelona. Es uno de esos jugadores que, antes de derrotar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, no sabía lo que era levantar un trofeo. Y el centrocampista fue clave en ese triunfo: un gol y dos asistencias para decantar el Clásico.

Pero no es sólo ese partido, es todo: el andaluz está firmando una temporada sensacional. La de su consagración pese a su juventud y la que nos hace preguntarnos: "¿Hasta dónde llegará Gavi?"

Las 10 mentiras que se han contado sobre Gavi

Getty Images

"Gavi es demasiado joven para ir a la selección". Y es cierto que debutó a una edad muy temprana, tanto que se convirtió en el futbolista más joven en debutar con España con 17 años y 62 días. Lo hizo en unas semifinales de la UEFA Nations League contra Italia y no sólo no le quedó grande el partido, sino que sirvió de carta de presentación al mundo de lo que puede ser este jugador.

"A Gavi le va a poder la presión". No es normal ver a un deportista tan joven con los galones de Gavi, pero de momento no se le ha visto ningún síntoma de que no esté a la altura de las circunstancias. Cada partido que pasa mejora y hasta se permite el lujo de ser el mejor de su equipo en una final y en un Clásico.

"Gavi no renovará con el Barça". Pese a todo lo que se dijo, finalmente el andaluz renovó con el Barcelona en septiembre hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Hay Gavi para rato.

"Gavi es un capricho de Luis Enrique". La realidad es que todos los entrenadores que ha tenido en la élite han contado con él como el que más. Xavi, Luis Enrique, y por supuesto el hombre que le hizo debutar: Koemann, quién lo convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia de los culés en debutar en LaLiga.

"Gavi solo sabe dar patadas". Gavi es un jugador muy intenso, pero más que reflejarse en faltas, se refleja en números positivos. Sus datos en el partido contra el Madrid: tres duelos aéreos ganados, dos disputas de balón de las que salió victorioso y una entrada exitosa.

"Van a quemar a Gavi". No le pesan los minutos, y de hecho, se convirtió en el partido ante el Atlético de Madrid en el segundo jugador más joven de la historia en llegar a los 50 partidos en LaLiga, sólo por detrás de Muniaín.

"El Madrid pudo fichar a Gavi". Aunque se dijo que podría fichar por el eterno rival cuando terminara su contrato con los culés, la realidad es que el Madrid nunca negoció por Gavi ni este quería ir al conjunto merengue.

"Gavi no genera ocasiones". Además de su intensidad, otra de sus virtudes es su lectura del juego y cómo la aprovecha para llegar al área sin ser detectado. Xavi está explotando esa virtud esta temporada y se ha convertido en uno de los jugadores que más produce en el ataque del Barcelona.

"Gavi no puede ganar el Golden Boy". El mejor jugador joven de Europa está en manos de un futbolista que, con tan sólo 18 años, es indiscutible en el Barcelona, en la Selección Española, ha batido récords de precocidad y ha participado (y marcado) en un Mundial. Los números hablan por sí solos.

"Gavi está sobrevalorado". Tras ver el rendimiento de los últimos encuentros de Gavi y cómo crece exponencialmente, además de ver sus números, que ha rendido con todos sus entrenadores y en todas las competiciones, lo único que da que pensar es hasta dónde llegará Gavi.