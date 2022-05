Laporta convoca una Asamblea para el 16 de junio

La junta del Barcelona someterá a votación la cesión de los derechos televisivos y la venta del 49% de acciones de la empresa BLM

El Barcelona afronta un mes clave para su supervivencia económica y deportiva. La una depende de la otra y la otra depende de la una. Sin ingresos extraordinarios, sin cerrar operaciones que ninguno querría firmar si la situación en el club fuera normal, ni la entidad sobreviviría a las pérdidas y a la deuda astronómica ni el equipo de fútbol masculino se podría reforzar para competir el próximo año entre los grandes candidatos a ganarlo todo. Los fichajes y la renovación de la plantilla depende del dinero y, sin la entrada de nuevo capital, el Barça ni siquiera podría inscribir a los jugadores que ya tiene apalabrados y que no cuestan ni un euro de traspaso. Es decir, que llegan gratis. Son los casos de Christensen y Kessié. Ni los dos nuevos, ni tan solo la renovación a la baja de Sergi Roberto. No hay margen. Por eso se tuvo que marchar Leo Messi y por esta situación, idéntica a la del curso pasado, no se puede afrontar ninguna operación deportiva sin antes hipotecar parte del club.

El momento es delicado. Es por ello que Joan Laporta y su junta directiva decidieron convocar una Asamblea extraordinaria para el jueves 16 de junio a les 18:30 horas, en formato telemático. En ella, los máximos responsables del club pedirán a los socios compromisarios la autorización para ceder el 25% de los derechos televisivos del primer equipo de fútbol masculino para los próximos años. La operación es similar a la que propone el proyecto LaLiga Impulso de la mano con el fondo de inversión CVC Capital Partners, pero hay matices importantes: el club consideró que el precio por el 10% de los derechos era bajo y, también, que venderlos a 50 años significaba hipotecar el futuro de la entidad a largo plazo. Además, los 270 millones no se podrían gastar en aquello que el club considerase, sino que había que repartirlo entre infraestructuras (70%), deuda (15%) y límite salarial (15%).

Durante estos meses, el Barcelona encontró una alternativa: ceder los derechos de TV a otro fondo de inversión por un tiempo indeterminado, por un precio superior y sin ataduras para gastar el dinero. Lo que puede pasar ahora es que el club firme las dos operaciones, la correspondiente a Laliga Impulso y una segunda más beneficiosa para la entidad azulgrana. Además, en la Asamblea también se debatirá y se votará la autorización para vender una máximo del 49,9% de acciones de la empresa Barça Licensing and Merchandising (BLM), la sociedad que se encarga de la comercialización de los productos oficiales del club. Esta venta será, si procede, a uno o más inversores.

El comunicado del Barcelona

"La Junta Directiva ha acordado convocar una Asamblea Extraordinaria de Socios y Socias Compromisarios el día 16 de junio de 2022, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, en el Auditori 1899, en formato telemático, en la que se pedirá a los socios y socias autoritzación para emprender varias acciones económicas. Las dos cuestiones que se plantearan para aprovación serán:

- Barça Licensing & Merchandising, S.L. (BLM): autoritzación para la adquisicón por parte de uno o más inversores de una participación minoritaria del capital social de la sociedad (hasta el 49,9%).

- Derechos de televisión: autorización para la cesión a uno o más inversores de hasta el 25% de los ingresos para la explotación de los derechos de televisión correspondientes a la competición organizada por La Liga Nacional de Fútbol Profesional y/u obtención de financiación sobre la base de los nombrados derechos de televisión.

Se informa a todos los socios y socias que a partir del día 3 de junio de 2022 estará a su disposición la información relativa a los puntos del orden del día sometidos a votación, en un lugar habilitado de la Oficina de Atención al Barcelonista".