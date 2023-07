Laporta: "Con Messi estaba todo definido. ¿El homenaje? Lo veo en el 125 aniversario"

El presidente del Barcelona se refirió al frustrado regreso del argentino a Can Barça.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, concedió una extensa entrevista al diario "Sport" en la que dijo que el Barça tiene "mejor equipo que el Real Madrid", pero además habló para "Mundo Deportivo" y señaló que el club catalán tenía "todo definido" con Jorge Messi, padre de Lionel Messi, para el regreso del delantero argentino a Can Barça.

Estas fueron las declaraciones de Laporta en "Mundo Deportivo" sobre Leo Messi:

Le brillaban los ojos cuando hablaba hace meses de Messi.

Sí, porque daba solución a una situación que no supe llevar bien y a pesar de todo pienso que lo tuve que hacer y puse por encima al club que al mejor del mundo. Había posibilidades, habíamos quedado que sería así. El jugador quería, el padre también pero los ritmos son distintos. No queríamos que nos pasara lo de la otra vez y les dijimos que cuando tuviéramos fair-play les avisábamos. Entonces pasó un tiempo, estaba todo el contrato acordado pero Jorge quiso venir a hablar conmigo y nos dijo que se había decidido por el Inter Miami porque había pasado unas temporadas muy duras en París, donde estaba muy presionado, que en Miami estaría más tranquilo y podría pensar en la selección y a pesar de haber querido venir al Barça, pasar otro año así no lo quería. Es comprensible y nos emplazamos para trabajar un super homenaje a Messi que el Barça debe hacer.

¿Cómo son las relaciones actuales con Messi?

Bien, correctas. No hemos seguido hablando. Le deseamos que le vaya bien en Miami y el Barça es su casa. Es una relación que se acabó cuando fue a París, se retomó sin lograr lo que queríamos ambas partes y ahora es correcta.

Dijo Messi que no hubo oferta formal del Barça. ¿Qué pasó ahí?

Hombre, tuvimos la autorización de LaLiga para que cupiera el contrato de Leo. Era algo que estaba hablado con Jorge y estaba todo definido.

¿Y el homenaje?

Alguien me dijo de hacerlo el día del 125 aniversario y estaría muy bien un reencuentro con todos los que han hecho grande el Barça en estos 125 años.

¿Y le ve jugando otra vez con el Barça?

Lo veo más complicado y habría que preguntárselo a él. Esta vez tuvo la idea de venir, nosotros queríamos que viniera, siguiendo por Xavi, la directiva y por mí. No se ha dado. Leo se cuida mucho, tiene un talento excepcional y podría rendir siempre porque siempre es determinante como se vio en el Mundial pero no voy a mojarme.

Y con Busquets y puede ser que Alba también allí, la marca Barça estará muy presente en el Inter Miami.

Han representado mucho y ayer un empresario me decía que debemos tener más camisetas en Latinoamérica y especialmente en Miami. Les identifican mucho más con el Barça que con cualquier otro equipo. Aunque no jueguen en el Barça, sus camisetas con el Barça siguen siendo muy cotizadas. Crecieron en el Barça y no acabaron aquí pero no quita que tuvieran una etapa esplendorosa.