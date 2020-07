Laporta: "Cada vez tengo más ganas de presentarme"

El expresidente blaugrana repasó la actualidad del club azulgrana en un acto en el hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

Joan Laporta ha vuelto a expresar sus "ganas" de presentarse a la presidencia del FC . En un acto en el hospital Sant Joan de Deu, el ex presidente blaugrana quiso dejar claro que cada vez tiene "más ganas" de competir por el máximo cargo del club azulgrana.

Laporta, preocupado por el futuro de Messi

"Cada vez tengo más ganas de presentarme", expresaba un Laporta que se mostró preocupado por el futuro de Messi en la entidad. "Es un motivo de preocupación. Cuando digo que vamos a estar vigilantes, este es uno de los temas a los que me refiero. Messi es un jugador todavía con mucho recorrido, es el mejor de la historia y hay que crear las condiciones adecuadas para que siga, se encuentre a gusto y pueda durar algunos años más", aseveró.

"Quiero que esté en 2021, pero me da miedo que una mala decisión de la Junta pueda llevar a una decisión irreversible", añadía, criticando una vez más a la Junta Directiva presidida por Josep María Bartomeu.

Duras críticas a la directiva por el 'BarçaGate'

En otro orden de cosas, el ex directivo volvió a atizar a la directiva azulgrana por el caso conocido como 'BarçaGate', en el que supuestamente se utilizaron desde una empresa externa, I3 Ventures, cuentas en redes sociales para atacar a figuras muy queridas por el barcelonismo.

"No es el BarçaGate, es el BartoGate", expresó, a la vez que dudaba de la capacidad del actual presidente de dejar al club mejor de lo que se encontró. "Me preocupa que se ponga en riesgo la propiedad del club". Además, lamentó que desde el Barça "no se quitan de la cabeza la obsesión por mirar de perjudicar mi imagen".

Recomendación a Xavi

Además, Laporta también quiso hacer una recomendación a Xavi Hernández, quien renovó recientemente por el Al-Sadd y rechazó la propuesta blaugrana para sustituir a Ernesto Valverde a comienzos de año.

"Si yo fuera Xavi, con este Junta no vendría nunca", concluía un Laporta, de nuevo, muy duro con la dirección del FC Barcelona.