Lanús vs. Flamengo, Recopa Sudamericana: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lanús y Flamengo se miden en el duelo de ida por el título de la Recopa Sudamericana 2026 este jueves 19 de febrero, a las 21:30 horas (tiempo de Argentina), en el Estadio Néstor Díaz Pérez, de la ciudad de Lanús.

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+ Plus, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos no hay transmisión confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

Hora de inicio del partido Lanús vs Flamengo

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Néstor Díaz Pérez.

México: 18:30 horas

España: 01:30 horas (viernes 20)

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Tras vencer a Botafogo por 2-1 y asegurar su lugar en la semifinal del Campeonato Carioca, Flamengo cambia el foco y concentra su atención en la definición de la Recopa Sudamericana. Actual campeón de la Libertadores, el Rubro-Negro busca su segundo título de la competición continental y puede alcanzar su sexto trofeo bajo el mando de Filipe Luís.

"Cuando entramos en el CT, la pared tiene los trofeos. La Recopa está ahí: una conquista. Sabemos que queremos poner una más allí. Es un título muy difícil. Flamengo, en 130 años de historia, solo tiene una Recopa. Vamos a conquistar este título con todas nuestras fuerzas", afirmó el entrenador.

Para el duelo decisivo, el técnico Filipe Luís contará con refuerzos importantes. Pedro y Varela viajaron con la delegación y están entre los convocados, ampliando las opciones del entrenador para el partido.

Del otro lado, Lanús, actual campeón de la Copa Sudamericana y en busca de un título inédito de la Recopa, llega presionado a la definición. El equipo argentino suma dos empates y una derrota en sus últimos tres compromisos, una racha que aumentó la exigencia de una respuesta inmediata en la final. Para el encuentro, el técnico Mauricio Pellegrino debería tener prácticamente a disposición a su once de gala.

Cabe recordar que el partido de vuelta está programado para el día 27, en el Maracaná.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz), Lucas Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha (Carrascal); Pedro.

Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.

Bajas

Flamengo

Saul y Jorginho están lesionados, mientras que Plata cumplirá suspensión.

Lanús

Raúl Loaiza está lesionado.

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos

LAN Últimos partidos FLA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Flamengo 3 - 0 Lanús

Lanús 1 - 1 Flamengo 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

