LaLiga cambia de fecha el Sevilla-Real Madrid

El equipo sevillista tendrá 24 horas más de descanso de cara a la final de la Europa League

LaLiga ha hecho oficial el cambio de fecha, del partido que iban a jugar el Sevilla y el Real Madrid el próximo domingo 28 de mayo a las siete de la tarde y lo adelanta al sábado 27 a la misma hora.

La razón, es la final de la Europa League que tiene que disputar el equipo de Mendilíbar, el día 31, frente a la Roma. Si se hubiese mantenido el horario anterior, los sevillistas habrían tenido poco más de 48 horas de descanso entre los dos partidos.

Esta variación, desplaza también el partido que iba a disputar el Madrid ante el Rayo, en el Bernabéu, el jueves 25 de mayo a las diez de la noche. El encuentro se adelanta también un día para que los merengues tengan más descanso entre este compromiso y el del Sánchez Pizjuán. En este caso, el horario será diferente, ya que se jugará el miércoles 24 a las siete y media de la tarde.

LaLiga ha tomado esta decisión ya que considera que es la mejor opción y que no perjudica al resto de rivales porque la pelea por Europa no es una lucha entre solo dos equipos por lo que creen que el efecto de conocer el resultado del Sevilla-Real Madrid no afectará a los demás equipos.