La UEFA estudia una Champions League con "Final Four"

No es oficial, ni mucho menos, pero la opción está sobre la mesa. Durante el Congreso que celebrará la UEFA el próximo día 11 de mayo en Viena, podría haber importantes novedades de cara a futuras ediciones de la Liga de Campeones. Entre ellas, un formato de "Final Four", con semifinales y final a partido único, en una misma ciudad elegida por la UEFA. Según publica el diario "The Times", el máximo organismo del fútbol europeo quiere implementar la idea de una 'final a cuatro' desde la temporada 2024-25, que se disputaría en una misma sede para los cuatro equipos clasificados.

UEFA, satisfecha con la "Final Four" de 2020

Es decir que, si esto acaba sucediendo, la UEFA recuperaría así el formato que se adoptó en la edición del 2020, en plena pandemia, cuando se disputó una 'Final a 8' en Lisboa. En aquella edición, se jugaron cuartos, semifinales y final en Lisboa. En aquella ocasión el Bayern salió campeón tras derrotar al PSG (1-0).

Habría dos partidos menos en semifinales

Según el periódico británico, tanto la UEFA como la Asociación de Clubes Europeos (ACE), presidida por Nasser Al-Khelaifi, estarían viendo con buenos ojos esa posibilidad. Está por ver qué decide UEFA sobre este formato de "Final Four", porque hay pros y contras. Jugar dos partidos menos de semifinales implicaría menos ingresos de televisión, algo que no termina de convencer a los clubes, pero también el hecho de trasladas todos los partids a una única sede proporcionaría múltiples beneficios a la ciudad euopea elegida para albergar esa posible "Final Four". La decisión final, el 11 de mayo en el Congreso UEFA.