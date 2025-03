Koeman y el mercado de fichajes del Barcelona: "Hice un plan de bajas y de gente posible para traer"

El técnico holandés compareció antes del encuentro frente a los Leones en San Mamés; los casos de Covid-19, Luis Suárez, Griezmann y mucho más.

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, comparece este martes en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao. El técnico azulgrana tuvo que posponer el entrenamiento previsto para esta mañana y también su comparecencia ante los medios de comunicación, después de que el Barcelona anunciara, el lunes por la noche, dos casos positivos por Covid-19 en el staff.

Los culés enfrentan el miércoles al nuevo equipo de Marcelino García-Toral, y lo hacen con el objetivo de conseguir una victoria que les permita mantenerse cerca de los puestos de la Champions League, toda vez que el Atlético de Madrid sigue firme y alejado en la cima de LaLiga. A continuación, las frases más importantes del preparador holandés:

Rueda de prensa de Koeman previa al Athletic vs. Barcelona

Marcelino asume en el Athletic

"Pueden cambiar de sistema, pero no va a cambiar mucho porque solo lleva dos días de entrenos. La influencia no será muy grande. Son un equipo que siempre da la cara y le gusta correr. Marcelino tiene su historia con el 4-4-2 y tenemos que estar preparados".

Los positivos de Covid-19

"Estaba tranquilo. Hay cosas en la vida que no se pueden controlar. Ayer me llamaron porque había dos personas de nuestro staff que eran positivos. Suspendimos el entreno de la mañana y tuvimos que esperar a la tarde para que no había más positivos. Menos mal que todos han salido negativos y hemos podido entrenar para preparar el partido de mañana".

La salida de Carles Aleñá

"Hasta que no haya nada definitivo no puedo hablar. Aleñá tiene permiso del club para buscar una salida. Es un jugador de futuro que tiene que jugar y ha decidido buscar una salida".

El posible aplazamiento electoral

"Yo no puedo opinar de un tema de salud o de la pandemia. Puede ser una razón para cambiar la fecha, pero para la parte deportiva del club es importante que sean lo antes posible. Pero lo primero es la salud y hay que parar la pandemia".

Cuándo aparecerá su verdadero Barcelona

"Poco a poco vamos a verlo. Hemos intentado sacar el equipo adelante y prepararlo para el campeonato. Tenemos gente importante lesionada y tengo una plantilla que no he podido cambiar mucho. Hay que tener más tiempo para imponer mis ideas".

Qué le falta al equipo fuera de casa

"Puede ser que en los últimos partidos fuera de casa hayamos perdido más puntos, pero intentamos jugar igual que en casa. Queremos crear ocasiones y ser dominadores, pero fuera hemos tenido más errores individuales que nos han costado goles y no hemos estado tan efectivos. El Atlético gana sus partidos justitos gracias a su defensa".

Sobre si jugar sin público les beneficia

"A todos nos perjudica jugar sin público. San Mamés es un gran campo para jugar con un ambiente fantástico. Sin público es totalmente diferente y hay que tener la motivación por nosotros mismos y es más complicado".

El mercado de fichajes

"Cualquier entrenador mira el mes de enero pensando en mejorar el equipo. Lo que he hecho yo es hacer un plan de bajas y de gente posible para traer. Si no es posible, seguiremos con los jugadores que tenemos".

La recuperación de Ansu Fati y Sergi Roberto

"Sobre Ansu es complicado poner una fecha para que pueda regresar. Es un jugador joven que tiene que recuperarse bien. Sergi Roberto a final de mes podría estar disponible. Los dos van por buen camino y ojalá podamos tenerlos".

¿Echan en falta a Suárez?

"No me gusta contestar preguntas sobre Suárez, porque no es jugador nuestro. Lo respeto y nosotros tenemos a nuestros delanteros".

Williams, Muniain y Raúl García

"Son tres grandes jugadores. Williams es un delantero rápido, con gol, Raúl García es un luchador que va muy bien por arriba y Muniain es un pelotero que siempre quiere el balón. Pueden hacernos peligro".

Los altibajos de Dest

"Es verdad que a veces tiene altibajos. Empezó muy fuerte y es cosa de la edad. Tiene 19 años y necesita tiempo de adaptarse. Tiene derecho a hacer fallos y mejorar su concentración y agresividad. Yo no estoy decepcionado, es un jugador muy joven y es normal".

"Antoine sabe su sitio y he hablado varias veces con él. Le gusta comunicar lo que tiene que mejorar. Si jugamos con tres centrocampistas hay que encontrar la mejor fórmula de delantero. A mí me gusta mucho, pero tengo que elegir. Hay muchos partidos y no se puede jugar siempre con los mismos".