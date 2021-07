La redención de Di María

Fideo sufrió, luchó y, después de 13 años de angustia y reproches de todo tipo, tuvo su merecido premio con la Albiceleste.

Cuántos amigos, familiares, compañeros de trabajo o hasta desconocidos se habrán comentado durante los últimos días que deseaban que Argentina gane la Copa América "más por Messi que por la Selección". Sin embargo, que la Albiceleste diera el maracanazo como lo dio, también significó la redención de otro de los históricos del plantel: Ángel Di María.

Fideo, el mismo que tantas veces había sido criticado masivamente por sus reiteradas lesiones en momentos decisivos, esta vez tuvo la revancha más dulce de las revanchas. No sólo porque jugó en gran nivel cada vez que le tocó entrar un rato, sino también por su merecido golazo en la final contra Brasil para terminar con 28 años de sequía.

“Todavía no puedo llorar. No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto. Mucha gente nos decía que no volvamos, mucha nos criticaba. Y seguimos estando, seguimos dándonos la cabeza contra la pared, hasta que hoy se rompió y pudimos lograr el título que estábamos buscando”. Las palabras del zurdo rosarino resumen todo.

Durante gran parte de los 13 años que lleva en la Selección Mayor, Di María fue señalado en reiteradas oportunidades como uno de los problemas de una Argentina que contaba con el mejor del mundo en sus filas, pero que nunca le alcanzaba para salir campeón. Más allá de lo futbolístico, el karma de Ángel nació al perderse la final de Brasil 2014 por lesión y lo alimentó al salir reemplazado, por lesión, en la final de Chile 2015 y al jugar con molestias –y mal- en la caída en Estados Unidos 2016.

Luego de la olvidable participación de la Selección en Rusia 2018, parecía el final del ciclo de Di María en el equipo nacional. Mucho más cuando no aparecía en las listas de convocados de Scaloni. Pero Fideo, siempre perseverante, no bajó los brazos y, a fuerza de grandes rendimientos en su club, se ganó su ‘último baile’ de celeste y blanco. Y vaya si lo aprovechó. En la Copa 2021 fue el revulsivo que Argentina necesitaba para encender la parte final de cada partido. El DT lo premió con la titularidad en la final y Angelito respondió con un gol para la historia.

"Estoy feliz por mis hijas, por mi mujer, por mis viejos, por toda la gente que nos bancó y por todos los locos que vinieron acá. Va a ser inolvidable. Messi me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue", dijo tras la final.

Fideo sufrió, luchó y, después de más de una década de angustia y reproches de todo tipo, finalmente tuvo su merecida noche de desahogo, liberación y gloria.