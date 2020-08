La pulla de Mbappé tras la eliminación del City de Guardiola

Mbappé ironizó con el menosprecio a la liga francesa a la que llaman “liga de granjeros” tras la derrota del City a manos del Lyon.

Kylian Mbappé utilizó las redes sociales para lanzar un dardo a todos aquellos que han venido menospreciando el valor de la liga francesa en los últimos años y apodándola “liga de granjeros”.

El mensaje llegó tras la eliminación del Manchester City, a priori muy favorito para meterse en semifinales de la Champions League, pero que se vio superado por un Olympique de Lyon que ya ha dejado de ser la revelación del torneo para convertirse en una realidad. Y llega a la par que el palo que se llevó el propio Guardiola.

La estrella del ha criticado a quienes dicen que la Ligue One no tiene nivel en comparación con las otras cuatro grandes ligas y de aquellos que hablaban que apenas había competencia para infravalorar los siete títulos del equipo parisino en la última década. La publicación cuenta con casi un millón de interacciones entre "me gustas", "retuits" y "respuestas".

Se da la circunstancia que tiene a dos de sus equipos entre los cuatro semifinalistas de la presente , y que se medirán curiosamente a otros dos conjuntos de la , la primera competición en acabar entre las ligas europeas.