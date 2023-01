La polémica despedida de Lucero de Colo Colo: "Las cosas no siempre son como se dicen; no me cumplieron"

Lejos de Chile, el Gato agradeció por lo vivido pero pidió comprensión.

Con imágenes de su pleno 2022, cuando metió 24 goles y ganó Torneo y Supercopa en Chile, Juan Martín Lucero le dijo adiós a Colo Colo, el club dueño de su pase, en una teleserie que va a continuar porque ninguna de las dos partes quiere ceder y entender que puede haber razón en el otro costado.

Pidió, el Gato, entendimiento de la gente por querer romper su contrato vigente: "Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen. Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato".

De momento, el tema se podría resolver en tribunales. El 9 habla de una cláusula de salida que en Macul aseguran que no existe para este período de transferencias. Los abogados de Blanco & Negro están trabajando cada detalle. ¿Y el jugador? En Ceará, esperando firmar por el Fortaleza.

LA DESPEDIDA COMPLETA

Colocolinos y Colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron. Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen. Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato. Desde el momento uno dejé todo por el club y la camiseta, jamas me quejé o salió a la luz algo de mí. ¡¡¡Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos!!! Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo.