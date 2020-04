Clemente critica el confinamiento y las redes sociales se mofan de él

A través de su cuenta de Twitter, el ex del Athletic estalló contra los políticos e hizo una sugerencia contra la pandemia

Javier Clemente es una persona que nunca deja indiferente a nadie. Ya sea dentro como fuera de los terrenos de juego, el ex seleccionador español siempre ha hablado claro, y tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa.

En medio de la crisis del coronavirus, el entrenador ha utilizado las redes sociales para criticar el confinamiento. Este confinamiento es producto del estado de alarma decretado hace unas semanas por el Gobierno a causa del aumento exponencial de contagios por el COVID-19.

Sin embargo, Clemente piensa que no es adecuado. En una serie de tuits, el entrenador dejó bien clara su postura. "En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian, los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas. Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados, mal de muchos consuelo de tontos", expresó.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian , los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas . Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados , mal de muchos consuelo de tontos

— Javier Clemente (@JaviClemente_) April 2, 2020

Además, el técnico tuvo tiempo también de criticar a los políticos por la gestión de la situación y achacó la crisis a "tanta chorizada". "He visto una entrevista de un político diciendo porque no se han comprado hace tiempo mascarillas, trajes, test, respiradores etc... pues muy fácil, porque estamos tiesos, no hay money. Si no hubiera habido tanta chorizada precisamente de algunos políticos ahora habría para todo", comentó.

He visto una entrevista de un político diciendo porque no se han comprado hace tiempo mascarillas , trajes , test , respiradores etc pues muy fácil , porque estamos tiesos no hay money . Si nohubiera habido tanta chorizada precisamente de algunos políticos ahora habría para todo — Javier Clemente (@JaviClemente_) April 2, 2020

Estos mensajes provocaron una reacción instantánea y masiva de las redes sociales, que se mofaron de las palabras de Clemente, al considerarlas inoportunas en un momento muy grave.

Clemente no deja indiferente a nadie, y la crisis del coronavirus y el confinamiento, que ha criticado de forma dura, no iba a ser una excepción.