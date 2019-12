La oferta del Manchester City por Messi, un malentendido

Una conversación telefónica fue el detonante para que los Citizens ofrecieran una cifra monumental para la época por el argentino.

El hizo una oferta de 70 millones de libras esterlinas por Lionel Messi debido a un malentendido, reveló el ex CEO del club, Garry Cook.

Cook se unió al equipo de la Premier League en 2008, poco después de que Thaksin Shinawatra comprara el club, y pasó tres años allí.

Los mejores equipos de Europa han envidiado al Barça desde que Messi se abrió paso y comenzó su ascenso a la cima del fútbol mundial.

Y el City probó suerte con una gran oferta para él después de que alguien entendió mal lo que Pairoj Piempongsant, que trabajó con el dueño del club, dijo en una reunión.

"Estábamos en Londres en una conferencia telefónica", dijo Cook a The Athletic. “Pairoj Piempongsant se estaba calentando. El teléfono estaba sobre la mesa y estaba hablando con Paul Aldridge, quien anteriormente había estado con , se metió en problemas [por las transferencias de Carlos Tevez y Javier Mascherano], y también era parte del mundo de Thaksin.

“Así que imagina la escena. Está Paul con su acento londinense: "Pairoj, tienes que decirme lo que estamos haciendo, se está saliendo de control".

"Pairoj estaba acostado en una tumbona, recibiendo un masaje y gritando: ‘Yes, yes, yes! Very messy, messy, it’s getting messy' ('Sí, sí, sí. Muy desordenado, desordenado, se está desordenando'). Algo se perdió en la traducción y, lo prometo por mi hija, esta es la verdad. eso se escuchó mal como "we've got to get Messi" ("tenemos que conseguir a Messi").

“Esa fue la comedia perdurable de Manchester City, supongo. Paul vino a mí después: "Garry, esto se está volviendo confuso, no sé lo que estamos haciendo aquí". Le dije: "Presente la oferta, veamos qué se nos ocurre".

"Entonces Dave Richards me llamó al día siguiente de la Premier League:‘ Garry, ¿has hecho una oferta por Lionel Messi? ¿Setenta millones de libras? ¿Estás loco?".

"Dijo que había recibido una llamada de y que querían saber si era real. Le estaban diciendo a Dave que, si era real, podrían haber hecho un trato unas semanas antes".

En lugar de firmar a Messi, el City terminó estableciendo una nueva transferencia de récord británico cuando firmaron a Robinho del .