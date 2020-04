La "nueva realidad" de LaLiga: un torneo "exprés" de 11 partidos

Si finalmente el Gobierno da su "OK" al regreso, este campeonato siempre será recordado como "La Liga del Coronavirus"

Si Sanidad decide que regrese , estaremos ante un campeonato sin precedentes. Un campeonato que será recordado siempre como "La Liga del Coronavirus". Se jugará un torneo corto, de apenas 11 partidos, para completar el torneo de la regularidad. Es decir, que los equipos tendrán que afrontar una competición super-exigente, con partidos cada tres días después de dos meses de parón. ¿Cómo será esta Liga de 11 partidos? ¿Qué factores serán clave? Goal explica cómo será el fútbol español si finalmente regresa:

Liga "exprés". Roto por el eje el torneo de la regularidad, si el campeonato vuelve lo hará en un modelo "exprés", con un torneo de 11 partidos. Aquí influirán decisivamente dos aspectos: la forma física de los equipos y su estado emocional para adaptarse a su nueva realidad y competir bien. Como en toda competición corta, una racha buena o mala de resultados podría conseguir que algunos clubes vean destrozados sus objetivos de comienzo de temporada, mientras que otros encontrarían la salvación gracias a esta competición corta.

Preparación física. Es un secreto a voces. Los clubes que más y mejor se preparen físicamente con la vuelta del fútbol, tendrán mucho ganado. Los equipos tendrán que aprovechar, al máximo, el trabajo invidvidual y los primeros entrenamientos grupales permitidos por Sanidad, para después someterse a los planes de los preparadores físicos de los clubes. Ojo, porque también será clave la preparacion física que hayan llevado a cabo los jugadores durante el confinamiento, para llegar con buena puesta a punto. Los profesionales creen que necesitarán, como mínimo una pretemporada de 15 días para volver en "mínimas condiciones".

Cinco cambios. A propuesta de IFAB y visto con buenos ojos por la FIFA, la norma de los cinco cambios que quiere implementar la FIFA será otro de los aspectos importantes a manejar para tener un buen final de Liga. Habrá que ver cómo Zidane, Setién o Simeone se adaptan a esta posibilidad, por ejemplo. O cómo Lopetegui, Mendilíbar o Celades son capaces de aprovechar esta posibilidad para virar el rumbo de los partidos y para prevenir lesiones en sus plantillas. En un torneo corto de 11 partidos, saber manejar os cinco cambios puede ser crucial.

A puerta cerrada. Jugar sin público atenta contra el propio espíritu del fútbol, que se creó para los aficionados. Sin embargo, ahora veremos una Liga televisada, pero sin presencia de hinchas en las gradas. Por tanto, será clave el factor psicológico de cara a jugar a puerta cerrada, algo que no gusta a ningún jugador profesional. De hecho, como yan han comentado algunos profesionales sobre todo esto, "el fútbol sin gente no es fútbol". En todo caso, si LaLiga regresa, este factor podría ser decisivo, porque no pesará el "factor campo" en los partidos.

Factor emocional. Todos los equipos tendrán que completar un proceso de adaptación a un fútbol completamente nuevo. El parón, la nueva pretemporada, los contagios, los diferentes test, el tema de las posibiles concentraciones, el temor a un posible rebrote y la exigente carga de partidos en muy poco tiempo. Muchos obstáculos y novedades para los futbolistas y los equipos. Y que nadie lo dude, el que mejor se adapte, será el que tenga muchas posibilidades de acabar la temproada de manera brillante. Y el que no se adapte, sufrirá de lo lindo.

Adaptación. La "nueva" Liga no tendrá nada que ver con la anterior. Habrá casos de clubes que hayan dominado el campeonato antes del parón por coronavirus y no sean capaces de reaccionar en el regreso a la competición, mientras que será también posible ver reacciones espectaculares de equipos que estaban peleando el descenso antes del parón y que podrán tener una buena racha para salir del pozo. Algunos tendrán un colchón de puntos, pero el que se despiste lo pagará caro.

Calor asfixiante. Si finalmente vuelve LaLiga, los 11 partidos se disputarán en pleno verano. En principio, a finales de junio y durante todo el mes de julio. Esto quiere decir que habrá partidos a más de 30 grados y que LaLiga tendrá que ajustar su poítica de horarios, por lo que sería normal jugar bastantes veces en turno de noche. Imaginar partidos de fútbol en ciudades calurosas como supondrá un riesgo y los equipos tendrán también que adecuarse al calor extremo cuando regrese el campeonato.

El artículo sigue a continuación

La Liga "del sofá". Sin público en los estadios, la gente se agolpará en la TV de sus casas, para seguir el campeonato desde el sofá de casa. Habrá un maratón de partidos televisados y queda bastante claro que si finalmente el Gobierno accede a que vuelva LaLiga, tendremos un partido o dos cada día de la semana, hasta que acabe el torneo. Sin duda, si vuelve el campeonato, esta será recordada siempre como la "Liga del coronavirus"