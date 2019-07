La nueva aventura exitosa de Layún

Medio año después de volver a la Liga Mexicana, el lateral zurdo ganó la CONCACAF Champions League y superó una grave enfermedad.

Sin duda, Miguel Layún no es alguien que dé pasos atrás. En toda su carrera siempre ha ido de cara y hacia adelante. El último paso que dio, hace seis meses cuando tomó la decisión de regresar a , ha acabado siendo otro éxito en su ya de por sí brillante carrera deportiva. Tras su paso por y , regresó a su país natal tras un impresionante ciclo en Europa, donde jugó en las principales competiciones (italiana, inglesa, portuguesa y española) para vestir los colores de Rayados de , uno de los equipos más prestigiosos del fútbol mexicano en la actualidad.

No le fueron nada mal las cosas en los Rayados: titular indiscutible desde su llegada, gracias a su destacada polivalencia se convirtió en una pieza fundamental del equipo hasta conquistar la Liga de Campeoes de la CONCACAF, título que le permitirá disputar en diciembre el de la FIFA. También aportó goles en esta competición, de hecho el que hizo de falta directa desde la frontal del área fue de los más espectaculares del torneo tras entrar por la escuadra izquierda de la portería.

El artículo sigue a continuación

Algunos no entendieron la decisión de Miguel Layún hace 6 meses: tenía ofertas equipos de La Liga y en otros campeonatos potentes como la Premier League inglesa o la italiana. Él entonces comentó que regresaba a México con el objetivo de ser importante y ganar títulos, y a la vista está que ha conseguido esos dos propósitos. No iba a volver a su país si no era para ser protagonista en un proyecto ambicioso y ganador, y así ha sido. Además, ha entrado en las convocatorias del nuevo seleccionador mexicano, Gerardo Martino, quien incluso contaba con él para disputar la gracias a su veteranía, que le llevó a ser capitán en varios encuentros de esta nueva etapa. Su presencia en una época que puede considerarse de transición en la ‘Tricolor’ es fundamental para que pueda aportar toda su experiencia y calidad como jugador experimentado pero con el mismo hambre que cuando debutó por seguir consiguiendo cosas con su país.

Solo un bache inesperado le dejó fuera de la última convocatoria del Tata: de manera inesperada le detectaron un cáncer del que fue operado con éxito hace unos días, una situación que como él mismo ha explicado, pretende que sirva como ejemplo para que los enfermos tengan mejores asistencias sanitarias. Actualmente, Layún ha iniciado los entrenamientos de pretemporada con Rayados, prueba de que está totalmente recuperado.

A todos estos logros se le une uno más, pero fuera de los terrenos de juego: el jugador de Rayados ha impulsado la marca Café 19, con la que apuesta por el producto 100% mexicano. Es su manera de devolver a la sociedad aquello que un día le brindó, y también su forma de contribuir a la economía local. Para este relanzamiento de su marca, ha contado con algunos compañeros de auténtico lujo como Iker Casillas, Héctor Herrera y Diego Lainez que son embajadores del proyecto. Futbolista, empresario y sobre todo una persona que transmite e inspira al resto, la vuelta a casa de Layún ha supuesto un nuevo logro en su carrera.