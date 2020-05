La Liga volverá el 11 de junio y la próxima comenzará el 12 de septiembre

"Estamos preparados y lo importantes será el día que terminemos la competición. Empezará la próxima el 12 de septiembre", dice Javier Tebas

Es un hecho, volverá el fútbol a nuestro país. Habló Javier Tebas, presidente de , para subrayar que el campeonato volverá el día 11 de junio. Así lo aseguró en el marco de unas charlas organizadas por el diario "Marca", en las que Tebas explicó en su comparecencia: " Empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid y pasen a Fase 2, que es donde se puede. Hay más de 130 personas de LaLiga trabajando para que todo pueda hacerse, de una forma nueva. Viajes, organización, todo. Estamos preparados y lo importantes será el día que terminemos la competición. Empezará la próxima el 12 de septiembre" , dijo. El calendario marca que el primer 'gran partido' del regreso al fútbol será el duelo entre FC y Real .

Respecto al asunto de la retransmisión de los partidos con sonido pregrabado, Tebas explicó: " Esta misma noche tenemos pruebas para que a nivel audiovisual el espectador pueda elegir dos imágenes: la real y con público y sonido virtualizado. En la han elegido el sonido virtual con mucho éxito y estamos trabajando en dar esa opción ", comentó. El presidente de LaLiga aseguró que " siguen con pruebas, porque se puede decir, pero llevarlo a la práctica en directo cuesta más. Queremos dar la alternativa a los aficionados: el silencio o la virtualización de las gradas. Las pruebas que he visto son interesantes y llaman mucho la atención, pero tendrán las dos opciones ", sentenció.

Tebas se siente satisfecho por haber podido regresar: "Hemos liderado, junto a la Bundesliga, el trabajo de volver a jugar y lo seremos en volver a llenar de gente los estadios" , dijo, para después añadir que "en 2021 volveremos a la normalidad normal. No habrá un antes y un después, como oigo decir a los agoreros ". Por último, Tebas también quiso dejar claro que, aunque vuelva LaLiga, el sector seguirá teniendo pérdidas: "Que volvamos no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo ", explicó.