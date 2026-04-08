La KNVB se pronuncia sobre el «Paspoortgate»: los Go Ahead Eagles recibirán una resolución

La investigación sobre la elegibilidad de Dean James ha sido concluida por el fiscal independiente del fútbol profesional de la KNVB. La federación no tomará ninguna medida, según ha informado en un comunicado de prensa.

Tras el partido entre el Go Ahead Eagles y el NAC (6-0), el equipo de Breda presentó una solicitud para que se anulara el encuentro, alegando que James ya no era elegible para jugar debido a su nacionalidad indonesia.

El defensa cambió su nacionalidad neerlandesa por la indonesia en marzo. Según la legislación neerlandesa, James no podía, por lo tanto, ejercer su actividad sin más.

«No corresponde al fiscal determinar la nacionalidad de una persona», comunica la KNVB en un comunicado de prensa. Además, la federación informa de que el IND ha constatado que James efectivamente ha perdido su nacionalidad neerlandesa y que, según el reglamento, no es elegible para jugar desde marzo de 2025.

Por lo tanto, el fiscal del fútbol profesional no tomará medidas disciplinarias, ya que ni el jugador ni el club conocían las consecuencias automáticas de un cambio de nacionalidad.

A partir de ahora, se espera que los clubes conozcan el reglamento. El «Paspoortgate» causó gran revuelo: Tjaronn Chery (NEC) y Etiënne Vaessen (FC Groningen), por ejemplo, fueron excluidos de los entrenamientos.

El «Paspoortgate» acaba, por tanto, en nada. Así pues, el Go Ahead Eagles podrá contar este sábado con James y Richonell Margaret, mientras que Vaessen ya había recogido su pegatina de la UE en el FC Groningen y pudo jugar contra el Telstar (0-2).