La KNVB da un giro de 180 grados tras el «impacto de la cobertura mediática» sobre Dieperink

Según De Telegraaf, la KNVB ha retirado a Rob Dieperink del partido entre el NEC y el Go Ahead Eagles. Iba a ejercer de VAR en el encuentro de la VriendenLoterij Eredivisie, pero será sustituido por Clay Ruperti. La federación explica que la decisión se debe al impacto de la cobertura mediática de su detención.

El árbitro neerlandés y oficial internacional del VAR fue detenido en Londres tras el partido de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina, acusado de tres delitos, entre ellos el abuso sexual de un menor. Sin embargo, la policía londinense ha desestimado todos los cargos contra Dieperink por falta de pruebas.

La decisión sorprende, pues la federación había asegurado a De Telegraaf que no veía motivo para apartarlo.

«Dieperink ha cooperado plenamente y ha sido transparente con la KNVB; por ello, no vemos motivos para apartarlo de los partidos de la liga neerlandesa», afirmó la federación el viernes.

Dieperink, por su parte, se mostró triste por las «acusaciones injustas» y lamentó que la FIFA no lo haya incluido en el Mundial tras una investigación exhaustiva que archivó el caso.

Dieperink, árbitro asistente de vídeo (VAR) en el partido de cuartos de final entre el Crystal Palace y la Fiorentina el 9 de abril, fue arrestado en su hotel tras supuestamente contactar con un joven de 17 años, intentar llevarlo a su habitación y realizarle contacto físico no deseado.

Durante el encuentro, el joven denunció los hechos a la policía. Al volver al hotel, Dieperink fue detenido ante otros funcionarios de la UEFA, interrogado y luego puesto en libertad mientras avanzaba la investigación.

Según De Telegraaf, que revisó el expediente, la policía retiró pronto dos cargos: comunicación sexual con menor y posesión de imágenes de abuso infantil. La tercera acusación, agresión sexual, se desestimó después por falta de pruebas.

Colaboró desde el principio y entregó su teléfono y portátil a las autoridades. La KNVB lo mantuvo en sus funciones en Países Bajos.

A nivel internacional, la FIFA excluyó a Dieperink —suele ser el VAR del árbitro Danny Makkelie— del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, pues solo quiere árbitros de conducta intachable. El francés Willy Delajod lo reemplazó como VAR adicional.