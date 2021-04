La Joya Palacios debutó en Inter cubriendo tres posiciones

Durante 22 minutos y descuentos vio acción el oriundo de Renca contra el Sao José en una igualdad que los mantuvo primeros del estadual.

Internacional de Porto Alegre igualó en blanco con Sao José en el debut de Carlos Palacios (2000) por el Colorado. Después del pago de 3 millones de dólares a la Unión Española, su club de origen, el seleccionado por Chile irrumpió en los 68 minutos del compromiso válido por la octava fecha del Campeonato Gaúcho. Junto con Thiago Galhardo, el de Renca relevó a Patrick y Paolo Guerrero.

"Necesitamos que él estuviera en su pierna natural para centrar", narró Miguel Ángel Ramírez sobre los movimientos que buscó con la Joya. "Tengamos un poquito de paciencia con Carlos para que se termine de acoplar", pidió luego de elogiarlo: "El pase que le da a Edenilson lo dejó frente a frente con el portero. Fue muy bueno, pero lleva poco tiempo con nosotros. Necesitas tiempo para conocer a tus compañeros de equipo: no es fácil, es un chico de otro país, pido paciencia con él".

EL CALENDARIO DEL INTER

Palacios, efectivamente, comenzó su faena en la izquierda, metió un centro preciso para Edenilson que su colega le devolvió teniendo panorama para finiquitar. El que la finalizó fue Palacios, pero la defensa trabó la acción, que se erigió como la más lujosa del chileno.

A partir de allí, pasó a la derecha y con criterio dio pases mientras ganaba metros de cara al arco rival. Fue una constante de su debut: recibir, tocar corto, avanzar por el centro o la diestra alentando a los suyos a atacar. Tal y como en su última parte en la Furia Roja, se vistió de habilitador en el eje ofensivo del mediocampo, y en espacio reducido pudo demostrar sus condiciones para destrabar a una defensa visitante que aguantaba el cero con el cerrojo puesto.

"Lindo poder debutar en este club, más en este estadio más lindo. Fue un poco difícil por cómo estaba el partido pero me sentí cómodo y feliz con mis compañeros", le dijo a la transmisión oficial. "El profe me dice que voy rotando, me acomoda jugar por las tres posiciones y no teno problema con eso", aseguró sobre las variantes que puede entregar en su nueva casa.

¿El segundo desafío? El clásico Gre-Nal del sábado por la noche. Inter tiene 17 puntos, seguido por Gremio e Ypiranga Erechim (14). Caxias suma 13 y está cerrando la zona de los que se meterían en la semifinal estatal.