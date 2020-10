La inevitable ley del ex: Scocco le metió dos goles a River

Con un par de tantos de Nacho, uno de ellos de tiro libre, Newell's le ganó un amistoso al Millonario en el River Camp.

Y sí. Le pasa a todos y River no es la excepción. La ley del ex no distingue camisetas ni trayectorias. Tampoco conoce jerarquías ni de tipos de partidos. En su primer encuentro ante el Millonario, equipo en donde supo ser figura y alcanzar la gloria eterna, Ignacio Scocco convirtió dos goles para darle el triunfo a en un amistoso en el River Camp.

Mientras el campeonato todavía no tiene fecha de retorno, el equipo de Marcelo Gallardo continúa la preparación de cara a la próxima fase de la . Ya clasificado a octavos, a los del Muñeco les queda solo el duelo ante Liga de Quito por el primer puesto y, por eso, el DT no quiere que sus dirigidos pierdan el ritmo. Sin embargo, no pudo ante la Lepra por culpa de Nacho.

El goleador abrió el marcador con un gol de tiro libre y, tras el empate transitorio de Lucas Beltrán en el complemento, puso el 2-1 definitorio a poco del final. Vale aclarar que Gallardo dispuso un once con mayoría de suplentes -los únicos habituales fueron Pinola y Casco-, mientras que Kudelka mandó a la cancha a casi todos sus titulares.

LAS FORMACIONES:

Newell's: Aguerre; Gabrielli, Fontanini, Gentiletti, Bittolo; Cacciabue, Fernández, Moreno; Cabrera, M. Rodríguez y Scocco.

River: ; López, Aguirre, Pinola, Casco; Sosa, Ponzio, Ferreira; Beltrán, Pratto, Girotti.