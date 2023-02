La (impopular) hoja de ruta del Atlético de Madrid

Rubén Uría analiza las claves del Atlético del futuro y su modelo sostenible

Hay cosas que los atléticos no quieren leer, pero conviene ir al grano: Cerrado el mercado de invierno y teniendo en cuenta los últimos once años del Atleti, el club sostiene un equilibrio brutal entre compras y ventas: 1.043 M€ gastados y 969 M€ en recaudados (*). A partir del 1 de julio, el Atleti podría ingresar 75 M€ más por Cunha (45 M€ porque el 10% es para el Hertha) y Lodi (30 M€). Es decir, que podría darse la coyuntura de que el Atleti pudiera comenzar la próxima temporada con un balance de 1.043 M€ en fichajes y 1.044 M€ recaudados en ventas. “Las gallinas que entran, por las que salen”. Números ajustados, lejos de la inversión neta de clubes poderosos. ¿Cómo es posible tras 10 participaciones en Champions? Pues porque el coste de la plantilla de hace 11 años no es el actual. En estos dos lustros, el club ha acometido renovaciones y aumentos de salario superiores incluso a la inversión en fichajes.

Durante la era Simeone, el club ha multiplicado su presupuesto por cuatro. Cuando fue campeón en 2014, el Atleti rondaba los 100 millones. Hoy supera los 400 “kilos”. Gracias a eso ha podido seguir invirtiendo y desinvirtiendo. Eso sí, mientras el club multiplicaba sus ingresos, también ha multiplicado el gasto salarial de su plantilla. Año tras año y renovación tras renovación. En 2015, el Atleti gastó 93 millones de euros en salarios correspondientes a su primera plantilla. En 2020, el club incrementó esa partida, pasando a unos 170 millones de euros en salarios del primer equipo. A fecha 30 de junio de 2022, entre fichas, derechos de imagen y otros conceptos, el Atleti sostiene 212 millones de euros de coste de plantilla.

Política de fichajes. Adiós al cromo caro. No tiene sentido apostar por fichajes de 120, 100 o 70 millones. En primer lugar, porque no puede competir con la chequera del top-10 europeo. Y en segundo, porque esos traspasos no suelen dar el rédito esperado. Este no es un club para Mbappés, Haalands o incluso para apuestas como Joao Félix. La historia no miente: Ni los presuntos fichajes diferenciales lo suelen ser, ni es sencillo encontrar un club comprador cuando se deprecian. El Atleti necesita anticiparse a la competencia con jugadores cuyo precio no sea excesivo y tengan hambre de triunfar. (Griezmann, 40 millones). Debe fichar futbolistas que no sean ‘cracks’, pero aspiren a serlo en el Atleti. Después están los salarios. Si el club crece, las fichas se disparan. Ahí entran las cláusulas (en ocasiones son PVP), los agentes y las renovaciones al alza. Es el caso más complicado. Y el Atleti no debe moverse un centímetro en su escala salarial: no debe pagar más de lo que puede. Y si alguien, se llame como se llame, quiere irse, adiós, suerte y gracias. Esto garantizará decisiones impopulares y ventas traumáticas, pero también permitirá mantener un equilibrio positivo e instaurar una máxima: Fuera del Atleti también hace mucho frío. El Atleti necesita jugadores que quieran llevar esa camiseta y no jugadores que se quieran marchar por más dinero. El club necesita futbolistas que quieran estar y no jugadores que sientan que esto es una simple estación de paso.

La cantera. Prioridad absoluta abastecer al primer equipo del máximo talento disponible. Conocen la casa, tienen sentido de pertenencia, son rentables y son inversiones que merecen la pena. El Atleti no tiene jeques, ni va sobrado de talonario y está obligado a cambiar su modelo. No puede seguir endeudándose, ni pagando dineros que no tiene. No hay trampa, ni cartón: hay que fichar jugadores de otro perfil, rebajar salarios, potenciar la cantera y recortar deuda. Es el único camino sostenible para seguir compitiendo por títulos contra equipos que duplican y triplican su presupuesto. El Atleti necesita algo fácil de decir y difícil de hacer. Receta casera: comprar a buen precio, vender carísimo, dejar de pagar salarios brutales por jugadores que no marcan la diferencia, sacar petróleo de la cantera y generar una estructura sólida para atenuar la deuda. Esa es la hoja de ruta, guste o no. Y solo así el Atlético de Madrid podrá seguir siendo un equipo ‘molesto’.

Rubén Uría

Nota aclaratoria:

(*) Las cifras se corresponden con estimaciones y no son oficiales, porque el club no detalla los acuerdos económicos con otros clubes, amparándose en la confidencialidad de los diferentes acuerdos firmados por adquisiciones y traspasos de jugadores.