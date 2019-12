¿La hora de Riqui Puig en el Barcelona?

El centrocampista se estrena en una lista del primer equipo esta temporada mientras se plantea si salir en invierno para foguearse en la élite.

EDITORIAL

Hoy puede ser el día en el que cambie la suerte de Riqui Puig en relación al primer equipo del . Por lo pronto, el de Matadepera estrena hoy su primera convocatoria de la temporada con los mayores tras convertirse en fijo en un filial que se le queda pequeño. Sucede que los excedentes en la zona ancha le han privado entrar en ninguna de las veinte listas de Ernesto Valverde pero las rotaciones en un partido intrascendente como el que el Barcelona disputará hoy en San Siro juegan a su favor a falta de pocos días para decidir si se queda o si sale en busca de minutos en la élite, algo que se le ha negado en azulgrana hasta la fecha.

El 'txingurri' admitió hace un par de semanas que "contemplamos que esté cerca del primer equipo" pero de momento, porque no ha querido o no ha podido, no le ha dado bola esta temporada pero se lava las manos en cuanto a la decisión para con Riqui. "Es algo que corresponde al jugador y al club" señaló días después de que el centrocampista admitiera por primera vez la posibilidad de salir del club de su vida, aunque fuera a regañadientes. “¿Si pienso en una salida? No, en teoría no, pero veremos” sorprendió. La dirección técnica confía en él pero de momento sigue en el B con permiso de lo que pueda suceder hoy.

A fin de cuentas, Ansu Fati solo necesitó algunos entrenamientos para convencer a Valverde a pesar de ser un juvenil y a los veinte años Riqui ya no es un desconocido para Valverde ni para nadie. Entiende que " es una categoría de paso" y tiene ganas de seguir progresando así que asume que "tendré que tomar una decisión" igual que hará el club dentro de pocos días para actuar en consecuencia, si procede, en el mercado de invierno. Lo que suceda entonces puede tener mucho que ver con lo que hoy haga Riqui si tiene minutos en San Siro.