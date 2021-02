La historia de cómo el Sevilla ayudó a explotar a Haaland

El fichaje de Dabbur por el Sevilla permitió que el noruego se convirtiera en titular en el Salzburgo y de ahí en sólo 6 meses diera el salto.

El Sevilla se mide este miércoles al Borussia Dortmund en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo de Nervión se mide a unos alemanes en horas bajas que son sextos en la Bundesliga pero que aún así siguen contando con jugadores de mucho talento y especialmente a su goleador Erling Haaland.

El de este miércoles será el primer duelo del delantero noruego con el Sevilla y con un equipo español pero lo cierto es que el club de Nervión tuvo un papel secundario pero decisivo para que la carrera de Haaland terminara de explotar en la temporada 2019-2020 y se convirtiera en uno de los delanteros más codiciados del mundo.

Antes de llegar al Borussia Dortmund, Haaland jugó en uno de los grandes equipos de Noruega como es el Molde, donde con solo 17 años marcó 4 goles en 20 partidos. El Salzburgo lo fichó en el verano de 2018 cuando acababa de cumplir la mayoría de edad aunque lo dejó cedido en su club de origen hasta enero, momento en el que termina el campeonato noruego y en el que se incorporó al equipo austriaco.

Sus primeros meses en el Salzburgo fueron duros. Haaland apenas se estaba adaptando y sólo jugó 5 partidos y marcó 1 gol y estaba a la sombra del ariete estrella del Salzburgo, un Munas Dabbur que marcó 29 y 37 goles respectivamente en sus dos últimas temporadas en Austria y llamó la atención del Sevilla para hacerse con su fichaje. La dirección deportiva sevillista, que entonces comandaba Joaquín Caparrós, reclutó al israelí también en enero de 2019 a cambió de unos 15 millone de euros pero el Salzburgo se lo quedaría hasta el final de temporada. Mientras Dabbur marcaba sus últimos goles en Salzburgo, Haaland se adaptaba a su nuevo equipo.

El fichaje de Dabbur por el Sevilla abrió a Haaland las puertas de la Champions

En verano, el israelí se marchó al Sánchez-Pizjuán en un escenario muy distinto, Joaquín Caparrós ya no era el director deportivo ni Pablo Machín el entrenador, había vuelto Monchi y el técnico ahora sería Julen Lopetegui. El vasco no terminó de dar oportunidades a un Dabbur al que veía más como extremo que como referencia en su sistema. En enero, Dabbur y Chicharito se marcharon a Hoffenheim y Los Ángeles Galaxy y con el dinero recaudado, el Sevilla apostó por Youssef En Nesyri y a la vista de las cifras goleadoras del marroquí y del nivel del Sevilla, la operación no pudo ser más acertada.

En esos meses, Haaland también tuvo dos equipos pero de una forma muy distinta. El noruego ya fue noticia en el verano de 2019 marcando 9 goles en un solo partido del Mundial Sub-20, su nombre empezó a ser conocido pero sólo era un preludio. Ya siendo indiscutible en el Salzburgo marcó 28 goles en 22 partidos, incluyendo 8 en la fase de grupos de la Champions League y un hat-trick en su debut en la competición más importante del mundo.

Sus números hicieron que el Borussia Dortmund pagara 20 millones de euros por ficharle hace un año y desde entonces no ha parado de crecer en un cuadro alemán donde también promedia casi un gol por partido: 39 tantos en 41 encuentros, incluyendo otros 8 en la Champions, un torneo donde muestra toda su voracidad y ha marcado 16 goles en 12 encuentros. Parar esa racha es el objetivo del Sevilla para poder soñar con los cuartos de final.