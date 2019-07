La 'guerra' entre Colo Colo e Insaurralde y un medio de prensa

Tweets cruzados, provocaciones y respaldos del club al jugador. Fue la semana en que Insaurralde se convirtió en el futbolista más señalado.

El Colo Colo-Barnechea del último domingo sigue alargándose con Juan Manuel Insaurralde como eje y un sector de la prensa como 'rival' del Cacique. El defensor, que fue titular ante los Huaicocheros y cometió un fuerte foul por detrás en contra de la humanidad de Mikel Arguinarena, quien media hora más tarde debió salir reemplazado por Manuel Rivera por sus dolores, ha sido sindicado como un carnicero por una publicación del diario La Tercera que detalla algunas de sus infracciones durante su período en .

"LO VOY A AGARRAR DEL COGOTE CUANDO VENGA"#CentralFOXChile Juan Manuel Insaurralde y su broma al periodista que lo tituló como "el carnicero de Macul". pic.twitter.com/ZmezkmmUum — FOX Sports (@FOXSports_Chile) July 19, 2019

"¿Dónde está el de La Tercera? Lo voy a agarrar del cogote cuando lo vea", interrumpió el Chaco en la conferencia de este viernes de Felipe Campos, su compañero en la defensa. Más allá de las risas que generó la situación, se consigna como una más dentro de una semana donde el club derrotado acusó ser perjudicado por la amarilla con la que fue castigado el ex Boca.

"Juan no tiene ningún antecedente, desde que yo estoy acá, de juego sucio. No podría decir que Insaurralde es un jugador sucio, cuando lo que ha demostrado en el campo de juego ha sido todo lo contrario", dijo ayer Mario Salas, en un gesto que apoyaron las cuentas de redes sociales de los albos, con una foto que explicita las tarjetas de Insaurralde durante los últimos diez años. Además, el CM del Popular expuso al medio con otra de las respuestas del Comandante... y el tweet generó reacciones diversas, que fueron desde insultos hasta apoyo para el futbolista en cuestión.

Amarillas y rojas del Chaco en los últimos 10 años. pic.twitter.com/KEf1Ha2XXb — Colo-Colo (@ColoColo) July 19, 2019

Arguinarena, el afectado por la falta, señaló a La Tercera, desde el dolor: “No he podido ni acostarme, me duele mucho. No puedo apoyar la espalda en la cama. Sentí su rodilla en el glúteo. Lo vi venir y salté. Si me pilla con los pies en el pasto me podría haber pasado algo peor… Quise seguir, pero no pude. Ahí me di cuenta de que me había cagado”.

La Tercera: -¿Considera a J.M. Insaurralde un jugador sucio?



Mario Salas: -¿Cuantas expulsiones tiene Insaurralde?



La Tercera: -Ninguna



Mario Salas: -Eso contesta su pregunta — Colo-Colo (@ColoColo) July 18, 2019

La vuelta entre Barnechea y los dirigidos por Salas está pactada para el domingo a mediodía en el Nacional. No estará Arguinarena e Insaurralde va desde el arranque.

El video de la polémica (vía Turner)