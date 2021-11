La gran noche de Franco Armani en el partido de los 30 tiros

Dentro de un gran partido entre Estudiantes y River hubo una figura destacada: Franco Armani.

Franco Armani fue la figura estelar de uno de los partidos con más remates al arco del torneo: ¡30 disparos totales! El arquero de River atajó ocho tiros para dejar a los suyos un paso más cerca del título. ¿Pero cómo un equipo con 76,9% de posesión sufrió tanto? Porque el juego directo también es un estilo que puede lastimar y así lo hizo Estudiantes.

“Nos complican. No es un equipo que nos complique jugando al fútbol: son todas pelotas aéreas, choques, fricción, segundas jugadas. De esas maneras se generaron las opciones de gol de ellos. A veces no podíamos jugar, el estilo de juego que sabemos hacer. Era un equipo que presionaba, que cuando metíamos la pelota en el medio estaba rápido para presionar, no dejarnos jugar. Nos hizo sentir incómodos”, dijo Franco después del partido.

El Ruso no quería la pelota y Gallardo sí, por eso el debate de la posesión no sirve en este encuentro. Lo que si viene al caso es cómo hizopara transformar la tenencia rival en una posesión improductiva. Para eso plantó ungranítico ante un(que después se hizo 4-3-1-2). La idea era tener ventaja numérica en el centro del campo para que River no pudiera filtrar pases:, dijo Zielinski. Eso hizo:. Busco, todo el tiempo, equilibrio.

Y le salió bárbaro. El Millonario dio más de 600 pases, pero la gran mayoría en zonas amables para el rival. Sólo el triángulo defensivo (Armani, Martínez y Peña) se dieron 67 pases entre sí. Si sumamos a Enzo Pérez, que suele insertarse entre los centrales para salir jugando, quedaría la cuenta en 93. Y eso que preferimos no contar la matriz de pase con los laterales, donde está la asociación más buscada: Martínez para Casco, con 18.

En cambio, el León tuvo como máximo un total de cuatro pases entre un jugador y otro, siendo el caso más interesante la dupla Andújar y Díaz. De una punta a la otra. Al delantero lo buscaron, en total, 13 veces; en ocho ocasiones fueron los centrales y el arquero. A Del Prete lo conectaron en 16 oportunidades, pero fue Zuqui el que lo tenía en el radar. Tiene sentido: el Pincha cortaba en el medio y salía rápido. La idea ofensiva del Ruso era robar la pelota en zonas altas del campo para acelerar y tener una posible definición sin necesidad de enlazar muchos pases. Y lo hizo explotando los espacios que dejaba River en transiciones defensivas porque se volcaba al ataque. ¿Cómo? Con pases largos al vacío.

Cuatro de las seis acciones más relevantes de Estudiantes fueron gracias a pases largos: en dos ocasiones Andújar sacó para Del Prete, en la primera, a los ocho de la etapa inicial, el uruguayo controló y en una aceleración ya estaba habilitando a Godoy que entró por el centro del área pero se encontró con Armani. En la segunda, a los 10 del complemento, luchó un poco más con la defensa millonaria pero logró hacerse con la pelota y, gracias al hueco que dejó River en la mala ejecución del duelo, habilitó a Díaz, pero otra vez Franco se impuso en el mano a mano. Las dos oportunidades restantes tienen que ver con un pase de cincuenta metro de Ayala a Díaz, que entró al área y remato fuerte abajo, pero era la noche del arquero visitante. La cuarta, que es importante mencionar porque ejemplifica la dinámica del partido, tiene que ver con un corte en mitad de campo a Palavecino, un pase hacia la banda izquierda a Del Prete que al recibir se encontraba en un 3 vs 4 con la defensa de River corriendo hacia su arco. Finalmente Franco Armani leyó la jugada y salió haciendo parecer todo menos peligroso. Paradójicamente en el gol de Estudiantes no hay ningún tipo de presión, porque tanto Enzo Pérez como Héctor David Martínez estaban solos. Incluso se lo ve a Peña Biafore haciendole una seña de tranquilidad al ídolo millonario antes del defectuoso despeje.

¿Cuál fue la forma de River para romper esto? Cuando hizo primar la superioridad posicional a la numérica. Enzo Fernández pudo soltarse y encontrar un pase al espacio para que Julián Álvarez corra y asista a Rollheiser. Es la única vez en todo el primer tiempo que entró al área de Estudiantes lastimando con juego asociado. Distinto fue el complemento, con Palavecino haciendo las veces de enganche. Ahí logró encontrar más de una vez a Álvarez, aunque no fueron suficientes para crear predominancia.

El artículo sigue a continuación

Armani, aunque vestido de rojo, pareció haberse puesto el buzo verde histórico del 2018, cuando era prácticamente imposible convertirle. La atajada del cabezazo de Rogel, de pique al piso como marcan los manuales, es antológica. Y si al final de cuentas River se consagra campeón del Torneo, se recordarán los goles de Álvarez, el crecimiento de Palavecino, el cerebro de Enzo Pérez pero también esta actuación propia de los mejores tiempos del 1.