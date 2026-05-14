La final de los play-offs para el ascenso a la Premier League podría aplazarse

Inglaterra está en vilo por las posibles prácticas de espionaje del Southampton en la semifinal de play-off ante el Middlesbrough para ascender a la Premier League. Como consecuencia, la final podría aplazarse, según informó el jueves la EFL.

El sábado y el martes pasados, Southampton y Middlesbrough jugaron las semifinales: 0-0 en la ida y 2-1 en la vuelta, clasificando al Southampton para la final contra el Hull City, prevista para el 23 de mayo.

Sin embargo, esto podría cambiar: la semana pasada se conoció que el Middlesbrough denunció ante la EFL (English Football League) que un miembro del cuerpo técnico del Southampton grabó sin permiso su entrenamiento.

La EFL prohíbe observar el entrenamiento del rival en las 72 horas previas al partido, salvo invitación.

El jueves, la EFL anunció que, el 19 de mayo o antes, una comisión independiente decidirá si el Southampton incurrió en falta y qué medidas se adoptarán. La fecha exacta del fallo se confirmará pronto.

La EFL advierte que la final podría cambiar de fecha o de equipos, y recuerda a los aficionados que el resultado de este caso puede modificar el partido.

Si declaran culpable al Southampton, podría ser reemplazado por el Middlesbrough en la final. Mientras se conoce el fallo, el Middlesbrough seguirá entrenando con normalidad. Si hay recurso, la final podría aplazarse.