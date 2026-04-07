La Federación Española sanciona a Piqué

La Comisión de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha sancionado este martes a Gerard Piqué, exdefensa del Barcelona.

El exjugador español volvió a ser objeto de polémica tras verse envuelto en un nuevo incidente con el equipo arbitral durante el partido de su equipo, el Andorra, contra el Málaga, que terminó en empate (3-3) en la Segunda División española.

El diario «Mundo Deportivo» informó: «El árbitro del partido, Alejandro Olaso Valera, describió lo ocurrido en su informe de la siguiente manera: Justo al finalizar la primera parte, mientras se encontraba en el túnel que conduce a los vestuarios, el señor Gerard Piqué Bernabéu se acercó al árbitro asistente número uno de forma agresiva, gritándole y señalándole con el dedo índice a pocos centímetros de su cara, repitiendo una y otra vez las siguientes frases: «Es un robo histórico» y «Lo voy a publicar en Twitter».

El árbitro continuó: «Además, esta persona se comportó de manera abusiva hacia los miembros del Málaga, y los miembros del Andorra y el personal de seguridad tuvieron que separarlos».

El periódico añadió: «La semana pasada ya explicamos que el Andorra podría enfrentarse a una dura sanción de la Comisión de Disciplina de la Federación Española de Fútbol por la repetición de infracciones esta temporada... A finales de diciembre se produjo un incidente similar durante el descanso de la primera parte del partido del equipo contra el Deportivo de La Coruña, en el que también estuvo implicado Piqué».

En aquella ocasión, la comisión impuso a Piqué una multa de 9 000 euros, la misma cantidad que pagó el pasado mes de octubre contra el Leganés por proferir insultos contra el árbitro, Saúl Ays Reg.

En esta ocasión, la resolución establece «una multa por la represión pasiva de la conducta violenta, la xenofobia y el racismo, de conformidad con el artículo 114 del Reglamento Disciplinario».

Sin embargo, el órgano disciplinario aún no ha llevado a cabo la amenaza que lanzó el pasado mes de octubre, cuando anunció que, en caso de reincidencia, podría aplicar una de las sanciones previstas en el artículo 93.1 del Reglamento Disciplinario. Se trata de sanciones muy severas, que incluyen una multa de entre 602 y 3006 euros, y una o varias de las siguientes medidas: exclusión o suspensión por un periodo de entre un mes y dos años o, como mínimo, cuatro partidos; cierre total o parcial del estadio por un periodo de hasta tres partidos o dos meses; o la deducción de tres puntos de la clasificación final.

La Comisión de Disciplina ha hecho pública hoy martes su decisión de multar a Gerard Piqué con 12 000 euros.

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