La encrucijada de Thomas Lemar: Renovación o venta

Si no acepta una ampliación a la baja, el Atlético escuchará ofertas por el de Guadalupe

Hay incertidumbre con el futuro de Thomas Lemar. El club le trasladó hace unos días una oferta de renovación a la baja y por ahora, el internacional francés no parece receptivo a aceptar la propuesta colchonera. El de Guadalupe acaba contrato en junio de 2023, sigue sin renovar y esa circunstancia deja entreabierta la puerta a su posible salida, siempre que llegue una buena oferta de traspaso. Lemar ha cumplido su cuarta temporada en el Atleti, que desembolsó 72 millones de euros al AS Monaco por el 70% de su pase. Si no renueva su contrato, el Atlético considera que este verano es un buen momento para encontrar un club comprador y cerrar un traspaso. Esa sería la manera de evitar que se pueda ir gratis, sin dejar un euro en caja, en 2023.

Un salario muy alto...y el porcentaje del Mónaco

Aquí el Atlético se encuentra con dos aspectos clave. El primero, el salario de Lemar, que según fuentes solventes confirman a GOAL, asciende a 7 millones netos anuales - 14 brutos por temporada-, uno de los salarios más altos de la plantilla. Ese dinero se lo pueden permitir muy pocos clubes en Europa. De ahí que la oferta de renovación que le plantea el Atleti sea por una cantidad mucho menor, sobre los 4 millones netos por campaña. Otro aspecto importante en el futuro del francés, si no renueva, será no solo la postura del Atlético, sino también la del AS Monaco, que también tiene un porcentaje de sus derechos económicos y al que también le interesaría una futura segunda venta para ingresar más dinero por todo un campeón del mundo.

Renovación a la baja...o venta por mínimo 20 "kilos"

Desde su llegada, Thomas Lemar ha disputado un total de 143 partidos, con un balance de 9 goles y 14 asistencias. Querido en el vestuario y arropado por Diego Pablo Simeone, este verano se antoja crucial en el futuro de Lemar. Renovar a la baja o nuevo destino. Si acepta continuar, tendrá que ser bajo los parámetros financieros del Atlético, que necesita rebajar masa salarial, ya que a 30 de junio de 2021 invertía en este capítulo más de 200 millones en sueldos. Y si quiere salir, el Atlético escuchará las ofertas que lleguen para ingresar dinero con su marcha. No será sencillo. Aún quedan 14 millones de euros pendientes de su amortización y para no perder dinero, el Atlético tendrá que lograr una venta por encima de los 20 millones, como mínimo. Hay varios clubes en la Premier interesados y hace dos años aparecieron ofertas de cesión de dos clubes de la Bundesliga, pero aún no hay ofertas en las oficinas del Metropolitano. Lemar está en la encrucijada: renovación o venta, ésa es la cuestión.