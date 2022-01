La Desvergüenza de la central lechera

El Valencia CF visita esta noche el Santiago Bernabéu para enfrentarse al líder de la Liga, el Real Madrid de Ancelotti. Los madridistas son el mejor equipo del campeonato y líderes por merecimientos, porque han hecho una gran primera vuelta y porque como toda la vida tienen un equipazo plagado de buenos jugadores y de alternativas de primer nivel en todas las posiciones.

Sin embargo, para una parte del entorno madridista, porque no se puede generalizar, eso nunca es suficiente. No es suficiente tener todo el dinero del mundo, poder comprar siempre a los mejores jugadores, ganar casi siempre. No, ellos necesitan ganar siempre y no les importa que sea con ayudas arbitrales. Eso sí, cuando no ganan, la culpa siempre es de los árbitros. Históricamente.

En mis 36 años no recuerdo un club de la Liga, ni de Europa, al que los árbitros le hayan ayudado más para ganar partidos y por tanto títulos. Los arbitrajes de Champions que toda Europa recuerda ante Juve y Bayern, que les ayudaron a seguir sumando Champions, el gol en fuera de juego de Mijatovic. Todo eso nunca lo recuerdan. Pero lo sangrante es cuando deciden señalar a los árbitros en España. Es de locos.

Esta semana después de perder justamente en Getafe, lejos de reconocer como Ancelotti, un absoluto señor, que estaban de vacaciones y perdieron justamente, se han sacado de la manga un inexistente penalti sobre Marcelo para pasarse toda la semana calentando el partido y apretándole al colectivo arbitral. Qué bien bautizó Guardiola a ‘la central lechera’. Ese colectivo de prensa afín a Florentino Pérez, que señala con el dedo acusador a los árbitros y no los deja vivir a la mínima que sienten que el equipo puede caerse y no por errores arbitrales. Lo de esta semana ha sido la enésima vergüenza. Lejos de analizar lo que dijo Ancelotti, que señaló a sus futbolistas por la derrota, ellos han cogido la senda del arbitraje y se han pasado la semana metiendo presión, siguiendo un camino que parece estar marcado por alguien.

Qué viene Bordalás con su Valencia CF asesino, que es el equipo que más faltas hace de la Liga, que es el equipo que más tarjetas recibe, que hay que proteger a Vinicuis porque le pegan mucho, que es el coco que muerde…. De Guedes y las patadas que se llevan no han dicho ni media en toda la semana. NI de los atracos habituales en el Bernabéu. Han preferido seguir el protocolo de actuación que se marca para estos casos. Derrota en Liga, masacre al árbitro y presión para evitar una nueva derrota, porque ellos siempre pierden por los árbitros.

Desde que soy un niño recuerdo una decena de robos, sí, robos a mano armada, al Valencia CF contra el Real Madrid. Atracos futboleros de esos que te hacían irte a dormir sabiendo que el árbitro había ayudado al Madrid descaradamente y no por error.

El artículo sigue a continuación

Y no señalo a los aficionados, señalo a la prensa nacional madridista. Los que son capaces de inventar y señalar árbitros con tal de que el Madrid gane y con tal de contentar al jefe, Florentino. Así, a bote pronto recuerdo un penalti inventado de Marchena sobre Raúl, que bautizaron el ‘Ushiro Nage’, una llave de judo, que el propio presidente de los árbitros llegó a reconocer que era penalti, ante la presión mediática porque si no el Valencia hubiera ganado en el Bernabéu y podía discutir una Liga que terminó ganándole a los galácticos. Recuerdo un gol en fuera de juego de Raúl que les dio la victoria en los últimos minutos en el año 2000.

Recuerdo un gol anulado a Ilie por un fuera de juego inexistente de un metro que era el 0-1 de un partido que terminó ganando 1-0 el Madrid, recuerdo una expulsión a Pablo Aimar por pisar un charco y Salgado fingir que le había dado o recuerdo una mano clarísima de Higuaín en Mestalla que evitó el empate de Soldado. Incluso recuerdo una acción que no olvidaré jamás, Sergio Ramos creyéndose que el árbitro había pitado una falta y cogiendo el balón con las manos dentro del área y ante tal acontecimiento señalar entonces el colegiado la falta para evitar tener que pitar un penalti clarísimo por manos, porque la falta no la había pitado.

Es decir, el valencianismo coleccionamos errores arbitrales graves en partidos contra el Real Madrid. Y eso no nos impide saber que hoy estamos lejísimos del Real Madrid y de la época de inicios de siglo, donde les ganamos Ligas y éramos un rival por la Liga. Aún con ello, estoy seguro que hoy el Valencia CF competirá, y espero que el señor Hernández Hernández no caiga en la trampa y sucumba ante la presión que la ‘central lechera’ le ha metido durante toda la semana para asegurarse que esta noche el Madrid no vaya a sufrir una derrota que les pueda complicar el título. Así son ellos, además de contar con los mejores jugadores, también necesitan al árbitro.