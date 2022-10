La crisis de la nueva Ley del Deporte en La Liga: las enmiendas retiradas, por qué habría un parón y la postura de los políticos

GOAL analiza todas las claves y posturas enfentadas de una situación surrealista en el fútbol español

La nueva Ley del Deporte llega hoy a la Comisión de Cultura del Congreso. Los clubes de la Comisión Delegada de LaLiga y Javier Tebas anuncian que, si no se recuperan las enmiendas pactadas previamente con PP y PSOE, en el marco de esa nueva Ley del Deporte, estudiarán la posibilidad de parar la competición. Eso se decidirá en una Asamblea Extraordinaria el próximo 27 de octubre. Ahí los clubes decidirán si hay parón o no. A esa reunión, en principio, no asistirán Real Madrid, FC Barcelona ni Athletic Club. Está en juego el futuro del fútbol español. Estas son todas las claves del problema y sus actores principales:

El origen del problema: enmiendas prometidas y retiradas

Los clubes de Primera y Segunda división, a excepción de Real Madrid, Barça y Athletic, han hecho un frente común para pedir a gobierno y partidos políticos que se introdujesen una serie de enmiendas en el texto de la nueva Ley del Deporte, para proteger sus inversiones, su futuro y la sostenibilidad de su negocio. Enmiendas que iban bien encaminadas, que se llegaron a prometer y que ahora, a la hora de la verdad, han sido retiradas sin ningún tipo de explicación. Esas peticiones no aparecerían en la nueva ley. ¿Qué enmiendas son?

Las enmiendas de los clubes que han sido 'retiradas'

Primera enmienda: "No" a la Superliga. Tebas y los clubes querían que, tal y como ha pactado la Premier League con el gobierno británico, se estableciera una enmienda que obligase a los clubes a renunciar a participar en la Superliga o en cualquier competición internacional al margen de UEFA o FIFA. Tebas está en contra de la Superliga, 40 clubes de 42 también y Rubiales, presidente de la RFEF, también está en contra de la Superliga. Sin embargo, esta petición no se recogería en el texto de la nueva Ley del Deporte. De ahí la amenaza de parar la competición de Liga.

Segunda enmienda: inseguridad jurídica y 'CVC'. Estaba encaminada a evitar la inseguridad jurídica a la hora de explotar los bienes y derechos por parte de LaLiga. En la práctica, la retirada de esta enmienda puede generar problemas de estabilidad en el acuerdo con el fondo de inversión 'CVC', que es vital para 38 de los 42 clubes de LaLiga, que ya ha adelantado dinero para las estructuras digitales y reformas en los estadios y ciudades deportivas de los clubes.

Tercera enmienda, artículo 46: Los clubes piden mantener el contenido del actual art. 46 de la ley vigente, según el cual, el CSD, ante cualquier modificación normativa de la RFEF que afecte al fútbol profesional, requerirá informe previo y favorable de LaLiga.

Quién es quién en la crisis del fútbol español

A favor de la Superliga: Dos clubes, Real Madrid y FC Barcelona, que siguen dentro del proyecto inicial desde la fundación de un torneo que, si va hacia adelante, estaría fuera de las competencias organizadoras de la UEFA. No asistirán a la Asamblea del día 27.

En contra de la Superliga: El resto de clubes, un total de 39, de los cuales hasta 17 son de Primera división, está en contra de la Superliga y se ha posicionado abiertamente contra este modelo de negocio, que atentaría contra sus intereses económicos y que gravaría notablemente los campeonatos estatales. Piden una Ley del Deporte que respete sus derechos y sostenga la viabilidad de su negocio, como así ha sido en los últimos años.

En contra de la Superliga y también de 'CVC': el Athletic Club es un caso único entre todos los clubes de Primera y Segunda. Respalda el "no" a la Superliga, pero no ha firmado el pacto con el fondo de inversión 'CVC'. Tampoco tiene previsto asistir a la Asamblea del 27-O.

"Pedimos a PSOE y PP que dejen de actuar al dictado de Florentino Pérez"

Los clubes de Primera y Segunda aprietan, son 39 de 42, y amenazan con parar el torneo hasta que se escuchen sus peticiones. Se reunieron con Miquel Iceta hace días. El Gobierno, por ahora, no quiere pronunciarse sobre la cuestión hasta que fallen los tribunales europeos. Y tras la reunión con Iceta, los clubes sospechan que podrían dejarles tirados. Por parte del PP, según publica 'El Confidencial', su líder, Alberto Núñez Feijóo se niega a reunirse con los representantes de la Liga, para dar su apoyo al Gobierno (PSOE-Podemos) tras almorzar con Florentino Pérez.

Por último, 'Podemos' es tajante con la nueva Ley del Deporte. Su portavoz Antonia Jover, entrevistada en 'Marca', explica: "Una ley que no protege a todos los clubes, no es buena. La riqueza se concentrará todavía más en dos o tres clubes y destrozará económicamente a los demás. Pedimos a PSOE y al PP que dejen de actuar al dictado de Florentino Pérez".

Asamblea para decidir si hay parón o LaLiga sigue

El día 27 de octubre, en una Asamblea Extraordinaria convocada de urgencia, los clubes del fútbol español tendrán que decidir si deciden parar o no la competición, como medida de protesta por una nueva Ley del Deporte que ha retirado sus enmiendas y que favorecería los intereses de dos clubes por encima de los de la mayoría.