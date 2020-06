Kroos: "Mi deseo es finalizar mi carrera en el Real Madrid"

El centrocampista merengue concedió una amplia entrevista a GQ Alemania, en la que expresó su deseo de agotar su trayectoria en la Casa Blanca

Toni Kroos es uno de los puntales del . El futbolista alemán, que llegó del Bayern en 2014 por 25 millones de euros, ha conseguido dar un impulso a su carrera, siendo uno de los artífices de las 3 Champions consecutivas del conjunto blanco, con Zinedine Zidane en el banquillo.

Ahora, el centrocampista ha concedido una entrevista a GQ Alemania, en la que ha repasado diferentes aspectos de su trayectoria en la capital de , y ha expresado su deseo de retirarse con la camiseta del 13 veces campeón de Europa.

Kroos quiere quedarse en el Real Madrid

"En el mundo del fútbol, tres años es un tiempo larguísimo y mi intención es cumplir el contrato. Entonces tendré 33 años y todas las opciones: seguir aquí, hacer otra cosa o finalizar mi carrera. Eso sí, mi deseo es finalizar mi carrera aquí en el Real", expresó, rechazando la posibilidad de retirarse en los EEUU, como han hecho otros jugadores.

¿Habrá una transición a los banquillos?

El padre del germano es técnico, y es por lo que se le ha cuestionado al centrocampista por la posibilidad de pasar a los banquillos cuando tome la decisión de retirarse. No ha cerrado la puerta, pero no se muestra del todo convencido de dar ese paso.

Más equipos

"Me imagino con un puesto de trabajo en el fútbol, pero en realidad no de entrenador al máximo nivel. Sobre todo porque volvería a sumergirme una vez más en lo que más me molesta del fútbol: esos viajes, el hecho de no pasar por casa durante semanas. No me gusta. Pero me imagino haciendo algo en la cantera, transmitiendo mi experiencia. Lo que sí considero importante es el hecho de poder diseñar mi día a día yo mismo. A los futbolistas nos imponen tantas cosas: que tengo que dormir en el hotel, cuándo he de comer y entrenar. Siento ilusión por la independencia que tendré después", comentó.

El artículo sigue a continuación

Pendiente de la del año próximo

"Le doy importancia, pero a ganar una Champions más, también. No tiene nada que ver con cantidad. Es un título importante y quiero ganar cada campeonato en el que participo. La motivación siempre es altísima ante un torneo como la Eurocopa y no creo que un año de retraso nos afecte, al contrario, quizá nos venga bien que se juegue en 2021. A algunos lesionados que estarán de vuelta para entonces y a la evolución general del grupo".