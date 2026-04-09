Pau Cubarsí, el joven defensa del Barcelona, reconoció su responsabilidad en la derrota del conjunto catalán ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Cubarsí vio la tarjeta roja directa a pocos minutos del final de la primera parte, tras derribar a Giuliano Simeone, jugador del Atlético de Madrid, en el límite del área, por lo que el Barça completó el encuentro con 10 jugadores.

A partir del tiro libre que obtuvo el Atlético de Madrid tras la expulsión de Cubarsí, Julián Álvarez logró marcar el gol del equipo visitante, antes de que el partido terminara con victoria de los rojiblancos por 2-0, lo que complicó la situación del blaugrana de cara al encuentro de vuelta del próximo martes.

Lee también:

El Barcelona, amenazado con una sanción de la UEFA tras los hechos del partido ante el Atlético

Arbeloa sobre las quejas del Barcelona por el arbitraje: no cambiaré de opinión

En una publicación a través de sus cuentas en redes sociales, el joven defensor admitió que su equipo pagó el precio de ese error, diciendo: "Una sola jugada puede cambiar el rumbo del partido e incluso de toda la eliminatoria. Esto es fútbol, y asumo la responsabilidad del resultado".

Añadió: "Aún queda mucho en esta eliminatoria a dos partidos, y estamos más unidos que nunca. Somos una sola familia, y siempre lo hemos demostrado".

Pese al error, Cubarsí mostró su confianza en la capacidad de su equipo para remontar el resultado, afirmando: "Seguiremos adelante, y con esfuerzo y determinación no nos rendiremos nunca".

Cubarsí no abordó si la decisión de expulsarlo fue correcta o no, en medio de la polémica mediática en torno a la jugada.

Está previsto que el joven defensa se pierda el partido de vuelta por sanción.