Koeman: "Tengo la confianza, pero depende de los resultados"

El entrenador fue ratificado por el presidente y el vicepresidente del Barcelona, una decisión que el mismo Koeman agradeció en rueda de prensa

Joan Laporta fue claro este sábado al mediodía antes del partido ante el Atlético de Madrid. "Koeman seguirá como entrenador independientemente del resultado de hoy", aseguró el presidente. Horas después, el vicepresidente deportivo Rafael Yuste dijo que el club nunca se había planteado sustituir al entrenador. Una vez terminado el encuentro y tras la derrota ante el Atleti, Koeman agradeció el gesto de la junta directiva: "Ha estado bien, porque no había claridad. Nos llamamos ayer noche por teléfono. Hoy por la mañana hemos hablado del club, del equipo y de mi tema. He pedido claridad sobre el entrenador, por la confianza de mí mismo, porque el vestuario sepa lo que hay. El presidente ha tomado esta decisión y deja claro a todo el mundo cómo estamos. Pero yo lo sé, somos el Barça y hay que ganar partidos".

El técnico del Barcelona sabe que su futuro depende de los resultados, aunque el presidente ha sido hoy más contundente que otros días. Sin embargo, preguntado por qué ha cambiado desde hace unos días hasta hoy, el entrenador ha dejado claro que esta cuestión no le corresponde: "Lo único que puedo decir es que es una pregunta para el presidente. Hemos hablado de la situación del equipo. He dado mi versión de como veo las cosas y tengo esperanzas y confianza en mejorar. La pregunta es para el presidente, no para mí". Koeman ha insistido, en la tercera cuestión sobre el asunto, en los resultados: "Sí tengo la confianza, pero claro, sé que depende mucho de los resultados".

El neerlandés confía en mejorar las prestaciones del equipo tras el parón internacional. "Después del parón tenemos tres partidos en casa, Valencia, Dinamo de Kíev y Real Madrid. Tenemos esperanzas porque nos dan dos semanas. Tendremos a Alba, Ansu Fati va a estar mejor físicamente y ojalá Agüero y Dembélé estén cerca de volver. Nos darán más opciones en ataque. Los necesitamos porque son jugadores de calidad diferentes", explicó el técnico.

En relación al partido, Koeman admitió que uno de los grandes errores de su equipo fue dejar demasiados espacios entre líneas y a la espalda de los centrocampistas. Así llegaron los dos goles del Atlético de Madrid: "Puede que hoy hayáis entendido porque hemos jugado a veces con tres centrales, porque dejamos demasiados espacios cuando perdemos el balón".