Koeman: "Es increíble que perdiéramos"

El entrenador vuelve a justificar la derrota con la falta de efectividad de su equipo, al que considera a buen nivel

Ronald Koeman volvió a fracasar, esta vez en Vallecas. Andoni Iraola le superó tácticamente y dejó a su Barça arrinconado en el pequeño estadio madrileño, que se convirtió en el escenario del enésimo batacazo azulgrana. Al terminar, el técnico atendió a los medios de comunicación, ante los que volvió a mostrarse decepcionado con las oportunidades falladas.

Todas las frases de Koeman

Reflexión sobre el encuentro: "Los primeros quince minutos tuvimos problemas para entrar en el partido porque nos apretaron bien. Después hemos controlado el partido ante un contrario que apreta y corre mucho. Crear oportunidades es bueno, pero hay que concretarlas."

Nico González: "Nico estuvo muy bien. Le cambiamos porque estaba muy cansado, pero el partido que ha hecho, además en una posición más arriba de lo normal, ha sido muy bueno".

Al equipo le falta gol: "Tenemos jugadores que pueden marcar goles. Agüero siempre ha sido un goleador, Memphis lleva años marcando de 15 a 20 goles. Puede ser que nuestro medio campo es inferior, pero no me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al equipo, nos presionaron mucho, pero fuimos superiores. Viendo las oportunidades que hemos tenido y las que han tenido ellos, el resultado no es justo. Pero no lo podemos cambiar".

Debilitado por la derrota?: "No lo sé".

Por qué se ha perdido: "El partido que perdimos hoy no es de actitud, no es de juego, porque creo que no vamos a tener un equipo al que le hayamos creado tantas oportunidades. Es una cuestión de no marcar, no voy a decir nada más".

Plantilla de décimo clasificado: "No lo sé, no conozco bien a sus jugadores. Ellos puede ser que tengan plantillas más equilibradas. Puede ser más físico. Hemos demostrado en varios partidos que podemos competir con ellos. Puede ser que tengamos mala suerte o lesiones. Pero son excusas. El equipo ha demostrado hoy y contra el Madrid estar a un buen nivel. Pero no es suficiente, porque lo que cuenta es el resultado. Son dos partidos perdidos. Cada uno tiene que analizar su partido. Yo intento analizar el de hoy y es increíble que perdiéramos".

Barça décimo: "No estamos bien. El equipo ha bajado en equilibrio. En la plantilla hemos perdido muchos jugadores con efectividad, que es lo que cuenta. Los contrarios se han reforzado todas las temporadas y nosotros no hemos podido. Esto también cuenta. Pero no para el partido de hoy, porque a pesar de las bajas hemos hecho un buen partido. Pero no lo podemos considerar bueno si no marcamos".

Aspirante a LaLiga: "Hay muchos partidos por delante. Claro que estoy preocupado por nuestra efectividad, pero no estoy preocupado por nuestro juego. Hoy hemos creado y hemos jugado a buen nivel, pero en España no cuenta porque hemos perdido 1-0".