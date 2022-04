Koeman: “Cuando me fui, el Barça estaba a 8 puntos. Ahora está al doble”

Ronald Koeman, ex técnico del FC Barcelona, ha roto su silencio en el marco de un torneo benéfico de golf, donde ha opinado sobre la actualidad blaugrana. Sobre su etapa en el Camp Nou, comentó: "Puedo escribir un libro. Nos pasaron muchas cosas. Tema covid, falta de presidente durante un tiempo, tuve que contestar todo tipo de preguntas, no poder fichar los jugadores que queríamos, el fair play complicado, sin Leo Messi de un día a otro, sin Griezmann el último día de mercado... me han criticado mucho por Luuk. Para mi siempre ha sido un jugador que me ha funcionado en su función. Menos mal que ha dado 5 ó 6 puntos para el Barça. No me siento un entrenador que ha fracasado", aseguró. Además añadió: "Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos de la cabeza y ahora, casi al doble".

La situación de Frenkie De Jong

En su opinión, el club no planea traspasar a una de sus piezas clave la próxima temporada: “No creo que el Barça quiere vender a Frekie de Jong”, ha dejado caer Ronald. "El Barça no quiere vender a Frenkie. Es un gran jugador, un gran mediocentro. Pasa por unos partidos donde no ha estado a su nivel. Yo no dudo de él, para mi es fijo con Holanda. Ojalá vuelva"

Palabras para Laporta

Sobre la figura del presidente azulgrana, Koeman comentó: "Sabemos exactamente el riesgo de ser entrenador: si las cosas no funcionan como el club piensa, te pueden echar. Pero, a mí, por parte del presidente dejaba dudas. Off the record decía no se si sigue, tenemos dudas... No es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro, pero hacia afuera defender entrenador. Si no apoyas a tu entrenador, aún es más complicado"

¿Mejoría con Xavi?

"No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Esta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a lo que fue y, por so pido la tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos... hay que pensar a largo plazo, poner confianza y apoyo al entrenador", dijo Koeman.

"Lo que pido es apoyo para Xavi"

Koeman reiteró que no sintió apoyo del presidente y lo reclamó para Xavi: "la situación del Barça es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica. Lo único que pido es apoyar a Xavi. Es la situación porque un entrenador no es el único culpable. No he tenido el apoyo máximo de un presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi", dijo.