Kevin Santamaría vuelve a Guatemala

El volante jugará para Iztapa de Primera División

Kevin Santamaría volverá a territorio chapín para jugar con el Iztapa de Guatemala, así lo confirmó a Grupo LPG, esto por los próximos dos torneos cortos.

"Regresar a Guatemala me llena de mucha alegría. Estaba en medio de una incertidumbre grande , porque no se había dado nada en Dubai, pero Dios sabe dónde lo pone a uno. Esta opción me conviene a mí y al equipo. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad", mencionó en dicha charla.

Santamaría tiene experiencia en el futbol de Guatemala, toda vez que jugó para Suchitepéquez en 2014 y Municipal del 2015 a 2016.