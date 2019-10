Karius: "Quizás algún día vuelva a jugar para el Liverpool"

El guardameta del Besiktas Loris Karius mantiene la esperanza de poder regresar al Liverpool y jugar con los 'reds' de nuevo

El consiguió finalmente la Liga de Campeones después de perder duramente la final de la temporada 2018-19 en Kiev ante el por tres goles a uno. En la derrota, tuvo un papel esencial el portero, Loris Karius. El germano tuvo varios fallos que le costaron la final a su equipo ya que los delanteros blancos se aprovecharon para perforar su portería y aumentar la ventaja en el marcador de la gran final.

Tras revelarse que durante el encuentro, Karius sufría una conmoción cerebral que provocó dos fallos graves que condujeron a dos de los tres goles de los españoles, el portero se fue cedido al . Sin embargo, el meta no pierde la esperanza de poder regresar de la cesión en , donde lleva desde el verano del 2018, cuando fue cedido por el cuadro 'red', y poder competir por la titularidad con Alisson o Adrián, los dos guardametas con los que cuenta en estos momentos Jurgen Klopp.

"¿Volveré a jugar para el Liverpool? Por supuesto, es una opción y una buena opción seguir estando allí", dijo. "Quizás vuelva a jugar para ellos, nunca se sabe. Todavía está muy por delante. Si no es el Liverpool, será otro equipo decente, así que no estoy preocupado por ningún escenario", expresó Karius.

"La Premier League es la mejor liga, por lo que es interesante, por supuesto. Si juegas en siempre estás un poco más en el centro de atención, pero ahora estoy en un buen club, así que veremos qué sucede al final de la temporada. Ya no pienso en Kiev, hace tanto tiempo, hace casi dos temporadas ... Hubo muchas circunstancias. Tuve una lesión grave y nadie estaba hablando de eso. La gente puede decir lo que quiere, no lo hace. Realmente ya no me preocupa", comentaba el guardameta sobre la final de Kiev o la Premier, haciendo un análisis sobre dicha liga.

También habló sobre la conmoción cerebral que sufrió mientras disputó la final de la Champions. "Después de que me evaluaron, nos dimos cuenta (sobre la conmoción cerebral), pero mientras el juego continúa, tienes demasiada adrenalina para darte cuenta", comentaba un Karius que se encuentra expectante.

Karius, por otra parte, habló de la consecución de la máxima competición continental de los que todavía son sus compañeros, después de una dura final en Kiev. "Estoy feliz de que el Liverpool ganó la Liga de Campeones el año siguiente, y tienen una buena oportunidad nuevamente este año, así que veamos a dónde los lleva. Todavía hablo con el entrenador de porteros y algunos de los jugadores".

La portería siempre es un tema candente, sea el equipo que sea, y el Liverpool no es la excepción. Tras un comienzo de temporada en el que Alisson no ha podido jugar por lesión, la tarea de defender la puerta del cuadro de Klopp ha recaído en el español Adrián San Miguel, para quien tuvo palabras Karius.

"Todos los porteros se sentirían cómodos detrás de esa defensa, pero Adrian está haciendo un buen trabajo. Parece un buen tipo; estoy feliz de que tenga tiempo de juego".

"La defensa ha mejorado brillantemente durante la última temporada y un poco y rara vez conceden goles. Era sólido incluso en ese entonces, pero ahora está en otro nivel porque todo el equipo ha mejorado.Mientras más tiempo estén juntas las personas, mejor funcionará. Han estado jugando bastante juntas y con el potencial que tienen parece realmente prometedor. Espero que puedan ganar la liga. La temporada es muy larga, pero siempre es bueno tener un buen comienzo y obtener algunos puntos por delante para que se vea bien. No puedo verlos perder un juego, finalizó Karius.