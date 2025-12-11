Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs se enfrentan el domingo, 14 de diciembre, en el Arrowhead Stadium, destacando otro enfrentamiento intrigante en la lista de la Semana 15 de la NFL.

Filadelfia entra en la semana intentando recuperarse de una derrota de 24–15 ante los Chicago Bears, un resultado que dejó a los Eagles con 8–4. Regresarán al Lincoln Financial Field después de este partido para una cita en casa con los Las Vegas Raiders, con la esperanza de recuperar el impulso.

Por otro lado, los Los Angeles Chargers llegan al enfrentamiento con algo de confianza después de vencer a los Raiders 31–14, también mejorando a 8–4 en el año. Una vez que terminen aquí, los Bolts volverán a salir a la carretera para un enfrentamiento crucial con los Kansas City Chiefs.

Hora de inicio Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers

Los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers juegan el domingo, 14 de diciembre de 2025, en el GEHA Field en el Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

Justin Herbert no ha estado registrando números de videojuego esta temporada, con 2,981 yardas de pase, pero su grupo de apoyo — los receptores abiertos Ladd McConkey, Quentin Johnson, Keenan Allen, y el ala cerrada Oronde Gadsden, pueden estirar a una secundaria hasta su punto de ruptura. Su actuación de 318 yardas en la Semana 1 sigue siendo su segunda actuación más grande 14 semanas después.

Sin embargo, los Chargers podrían estar con desventajas en la línea y en la parte trasera. El tackle derecho Trey Pipkins (tobillo) y el esquinero Elijah Molden (isquiotibiales) salieron del juego del lunes y no han practicado para comenzar la semana, nubes que LA definitivamente no quiere sobre ellos al dirigirse a un enfrentamiento crítico.

Informe de lesiones de los Chiefs: Jawaan Taylor, OT - Cuestionable, Trey Smith, G - Cuestionable, Nikko Remigio, WR - Cuestionable, Wanya Morris, OT - Fuera, Trent McDuffie, CB - Cuestionable.

Noticias del equipo Los Angeles Chargers

La sensación novata Omarion Hampton se anunció bajo las luces del lunes por la noche, atrapando un touchdown temprano antes de que el resto de los puntos de los Chargers vinieran de la manera tradicional, con el pie. Eso resultó suficiente, en gran parte porque la defensa de LA convirtió la noche de Jalen Hurts en una pesadilla, arrebatando cuatro intercepciones, incluyendo la definitiva en tiempo extra.

Para Kansas City, el rayo de esperanza del tropiezo contra Houston fue la forma en que Patrick Mahomes se mantuvo en pie a pesar de que tres linieros suplentes lo estaban protegiendo. La verdadera espina en su costado? Un cuerpo de receptores que dejó caer al menos media docena de balones atrapables, el tipo de heridas autoinfligidas que no pueden permitirse cuando enfrentan a los Chargers. Sin embargo, pueden venir refuerzos: el guardia derecho Trey Smith participó completamente el miércoles, y los Chiefs mantienen el optimismo de que el esquinero Trent McDuffie, que está lidiando con una hiperextensión de rodilla, apretará los dientes y lo intentará.

Informe de lesiones de los Chargers: Elijah Molden, CB - Cuestionable, Trey Pipkins III, OT - Cuestionable, Derius Davis, WR - Cuestionable, Tucker Fisk, TE - IR, Joe Alt, OT - IR.

Ver y transmitir en vivo Chiefs vs Chargers en EE. UU.

El partido de Chiefs vs Chargers en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Chiefs vs Chargers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que buscan estar conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para sortear las restricciones regionales o para acceder al partido si está viajando al extranjero, puede ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Chiefs vs Chargers

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para partidos de la NFL.

Chiefs vs Chargers Fantasy Football

Patrick Mahomes II sigue siendo una opción fija en las alineaciones de fantasía cada semana, pero la emoción a su alrededor se ha enfriado ya que la ofensiva de Kansas City continúa fallando y sus receptores luchan por cumplir con su parte. Nadie duda del talento de Mahomes o de su fiable suelo de fantasía, pero los recientes tropiezos, incluidos tres pases interceptados contra Houston y una serie de presentaciones tibias en la fantasía, han hecho levantar las cejas.

Kareem Hunt salvó su semana con un touchdown, porque fuera de esa anotación, encontró poco espacio en el juego terrestre. Actualmente se perfila como un RB3 de gama baja, funcionando como el corredor principal de los Chiefs pero sin ofrecer mucho potencial.

Rashee Rice sigue siendo una opción fuerte en fantasía, pero la semana pasada fue otro recordatorio del problema evidente de Kansas City: no hay un auténtico WR1. Los Texans dominaron a los Chiefs en un juego decisivo, y el camino no se suaviza mucho con los Chargers en el horizonte en la Semana 15. En las últimas cinco semanas, LA ha cedido la cuarta menor cantidad de puntos de fantasía a receptores, permitiendo menos de 100 yardas y solo 0.4 touchdowns por juego a esa posición. Probablemente su secundaria espera con ansias la oportunidad de afectar el empuje hacia los playoffs de KC. Aun así, el volumen de Rice como la opción preferida de Mahomes lo mantiene en la mezcla: es un WR1 de gama baja esta semana.

En el otro lado, Justin Herbert todavía está navegando las secuelas de un procedimiento en la mano. Estuvo limitado el miércoles, pero todos los indicios apuntan a que debería estar listo para jugar a menos que surja algún contratiempo antes del domingo.

El novato Omarion Hampton regresó el lunes por la noche después de perderse una gran parte de la campaña por un problema de tobillo, y no se mostró oxidado. Registró 56 yardas en 13 acarreos, agregó dos recepciones para 11 yardas y encontró la zona de anotación en la victoria de los Chargers por 22-19 en tiempo extra sobre Filadelfia. Eso es un desempeño sólido contra una dura defensa de los Eagles. ¿La única ligera preocupación? Registró menos acarreos que Kimani Vidal, algo que los administradores de fantasía esperan que cambie a medida que Hampton se acerque a estar completamente saludable.

Predicciones del Partidos: Chiefs vs Chargers

Vencer a los Kansas City Chiefs dos veces en la misma temporada es una tarea ardua, y parece aún más descabellado para los Chargers de Los Ángeles dado el estado actual de su línea ofensiva. Aunque Kansas City no cuenta con un elite de presión al pasador, Steve Spagnuolo es un maestro en crear presión y encontrar puntos débiles, y los tackles suplentes de los Chargers son objetivos principales.

En el otro lado del balón, la ofensiva de los Chiefs recibe un gran impulso con el regreso de Rashee Rice. Su ausencia fue notable en el encuentro de la Semana 1, y su regreso le da a Patrick Mahomes una opción confiable a quien recurrir y que puede inclinar el campo.

Combinando todo esto: los problemas de protección de los Chargers, el desajuste en la dirección técnica, y una ofensiva de los Chiefs más saludable, se establece el escenario para que Kansas City defienda su terreno.

Predicción: Los Chiefs consiguen una sólida victoria en Arrowhead y se mantienen firmemente en la lucha por la posición en los playoffs.

Cuotas de Apuestas: Chiefs vs Chargers

Spread

Chargers +4.5 (-110)

Chiefs -4.5 (-110)

Línea de dinero

Chargers +181

Chiefs -218

Total

MÁS DE 41.5 (-114)

MENOS DE 41.5 (-106)