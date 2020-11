Kang In Lee y el temor a un nuevo caso Ferran Torres

El surcoreano ha rechazado las ofertas para renovar su contrato y Peter Lim ya piensa en colocarlo en el mercado en el próximo periodo de fichajes.

Las aguas bajan agitadas en , tanto en el terreno institucional como en el deportivo. Ni la contundente victoria ante el sirve para tener un poco de paz en el entorno valencianista, que esta semana ha visto como han salido a la luz las terribles cuentas del club, que hacen temer mucho por el futuro a corto plazo de la entidad.

El club está obligado a vender por valor de 26 millones de euros antes del 30 de junio, algo que no será sencillo, ya que los activos deportivos del club son cada vez menores después de la desbandada del pasado mercado.

Y aquí es donde entra en juego el surcoreano Kang In Lee, perla del club y que asegura el periodista Conrado Valle en el diario AS que ha rechazado las ofertas de renovación presentadas hasta la fecha. De esta manera, Peter Lim ya está pensando en poder vender al jugador en el mes de enero, antes de que comience su último año de contrato, para así no repetir la experiencia con Ferran Torres, que abandonó el Valencia con destino al cuando solamente le restaba un año de contrato, algo que dejó en una posición muy débil al club che a la hora de negociar con el conjunto inglés.

Durante el próximo mes veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero uniendo todas las líneas no sería descabellado pensar que el futuro de Kang In Lee esté lejos del Valencia en el próximo mercado invernal, ya que el club necesita dinero antes del 30 de junio y también quiere evitar otro caso Ferran Torres, que le haga perder al jugador por un precio muy a la baja como ya ocurrió con el de Foios.