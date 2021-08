Kang In Lee, de futuro 'crack' a problema de primer orden

Tras retrasar su llegada a España después de los Juegos por motivos de salud pública en su país, tuvo que hacer cuarentena y regresa ahora al Valencia

De proyecto de crack a jugador prescindible. La historia de Kang In Lee en Valencia es realmente extraña. Durante muchos años, el club valencianista pensaba que sería el futuro del club, pero sin embargo, ahora su situación no es nada sencilla, porque sigue sin renovar,no tiene clarosu futuro y no ha entrado en ninguna operación de trueque, por más que el Valencia lo ha intentado con el Real Betis y con el Granada, por ejemplo. Ahora el coreano deberá superar la revisión médica y los controles Covid-19 antes de sumarse esta semana al grupo que lidera José Bordalás.

El coreano aterrizó hace escasas horas en Valencia tras pasar cuarentena en Corea del Sur tras los JJOO de Tokio y sigue sin tener claro su futuro.Los días van pasando, las hojas del calendario avanzan y el futuro de Kang In en Valencia empieza a ser incierto. El futbolista asiático sigue sin renovar con el Valencia CF y entra en su última temporada de contrato, con lo que darle salida es una prioridad en el Valencia CF.

Y es que, además , el Valencia CF necesita esa plaza de extracomunitario para dar entrada a alguno de los deseados de Bordalás. Se trata de dos objetivos de mercado del club ché como son el brasileño Marcos André (Real Valladolid) o Mauro Arambarri (Getafe), con los que sigue negociando para conseguir su fichaje..

El jugador no tiene prisa y sigue sin traer ofertas acordes con lo que pide el Valencia CF o que convengan a ambas partes. Quedan dos semanas de mercado y el coreano debe incoroparse a las órdenes de José Bordalás cuanto antes, pero su futuro es una incógnita. Hace años estaba llamado a ser un jugador "intocable" por parte del club y ahora no sólo no ha renovado, sino que podría salir antes del cierre de mercado si sigue sin renovar su contrato.